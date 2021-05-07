İçişleri Bakanı Soylu: İmamoğlu'nun yaptığı bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle soruşturma izni istenmesi üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığı bana göre suç" dedi ancak "Buna soruşturma izni vermem" diye de ekledi.

TV 24’te gündeme ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, İmamoğlu'nun yaptığını saygısızlık olarak gördüğünü söylerken, yaşanan olayla ilgili İmamoğlu hakkında soruşturma açılmadığını belirtti.

Soylu, kendisine sorulan "Peki bu suç mudur?" sorusuna ise, "Bana göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz" yanıtını verdi.

İmamoğlu'nun "HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına" yönelik incelemeye ise "Soruşturma izni vermek isterim" diyen Soylu, "Belki buna da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.