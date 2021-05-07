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İçişleri Bakanı Soylu: İmamoğlu'nun yaptığı bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle soruşturma izni istenmesi üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığı bana göre suç" dedi ancak "Buna soruşturma izni vermem" diye de ekledi.

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Canlı anlatım

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  2. Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile görüşmeler 'samimi havada' gerçekleşti, barış ve güvenliğin sağlanması üzerinde duruldu

    Türkiye-Mısır görüşmeleri
    Copyright: Getty Images

    Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, dün Kahire'de yapılan Türkiye - Mısır görüşmesinin "samimi havada" gerçekleştiği belirtilerek, “Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulduğu” ifade edildi.

    Quote Message: Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.

  3. İçişleri Bakanı Soylu: İmamoğlu'nun yaptığı bana göre suç ama buna soruşturma izni vermem

    Soylu
    Copyright: Getty Images

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na geçen yıl Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle soruşturma izni istenmesi üzerine konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaptığı bana göre suç" dedi ancak "Buna soruşturma izni vermem" diye de ekledi.

    TV 24’te gündeme ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, İmamoğlu'nun yaptığını saygısızlık olarak gördüğünü söylerken, yaşanan olayla ilgili İmamoğlu hakkında soruşturma açılmadığını belirtti.

    Soylu, kendisine sorulan "Peki bu suç mudur?" sorusuna ise, "Bana göre öyle. Böyle bir görüntü olamaz" yanıtını verdi.

    İmamoğlu'nun "HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına" yönelik incelemeye ise "Soruşturma izni vermek isterim" diyen Soylu, "Belki buna da izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Quote Message: Neticede ne yapacağız? Böyle bir şey geldiği zaman, böyle bir sonuç geldiği zaman zannediyorum buna ait beyanı da vermişler. Ben buna izin vermem. Soruşturma izni vermem. Ama öbürüne vermek isterim, kayyumlara gitti, 'Siz şöylesiniz' falan dedi. Arkadaşlarım diyor ki, 'Burada herhangi bir durum söz konusu değil, burada vermememiz gerekir' diyorlar, belki ona da vermeyeceğiz. Devletin kuralları işleyecek, bu kadar net."
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