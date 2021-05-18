Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik destek paketinden kimler faydalanabilecek?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafa hibe ödemelerinin yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, toplamda 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık bir destek verileceğini söyledi.

İlk grupta kimler var ve ne kadar ödeme yapılacak?

Erdoğan’ın açıklamalarına göre ödemeler iki grup halinde yapılacak.

İlk grupta kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapılacağını söyledi.

İkinci grupta kimler var?

Erdoğan, 3 bin lira ödemesi yapılacağını duyurduğu ikinci grupta yer alan meslek gruplarını şöyle sıraladı:

Bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular tuhafiyeciler, züccaciyeciler kurs işletmecileri.

Öte yandan Erdoğan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

‘Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını belirterek, "Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."