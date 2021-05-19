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Diyarbakır Valiliği: 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişiminde bulunuldu
Diyarbakır Valiliği, kentte yer alan 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu ancak bir zayiatın yaşanmadığını duyurdu. Saldırı girişiminin kimin tarafından gerçekleştirildiği ise açıklanmadı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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