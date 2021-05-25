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İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı. Türkiye ve dünyadan gelişmeler Canlı Anlatım'da.
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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilkde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beyoğlu ilçelerinde daha önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Sabah saat 06.00 sıralarında başlayan operasyonda uyuşturucu satıcıları hedef alındı.
Özel Harekat ekipleri de operasyona destek verdi. Bayrampaşa'da bir adrese yapılan operasyonda polis köpeğiyle arama yapıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polisler adresi drone uçurarak havadan takibe aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürdü.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Merkez Bankası Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı. Özbaş'ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.Daha fazla bilgi
Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu'nun Davutoğlu ile ilgili sözlerine yalanlama
Süleyman Soylu’nun “Davutoğlu bizi dinledi” iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt geldi.
Parti sözcüsü Serkan Özcan “Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır” dedi ve aynı kanalda cevap hakkı talep etti.
Soylu, eski Başbakan, Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında şunları söylemişti:
"Yıl 2015, Ahmet Davutoğlu genel başkan. 7 Haziran seçimleri gelmeden önce bir MYK toplantısında biz HDP ile bir anayasa yapabiliriz diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz şaşırdık...
"Bu arada ne oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP ile AK Parti'nin iktidarı için canhıraş bir mücadele yaptı. Bir kısım arkadaşlar bunun doğru olmayacağını, bunun Türk siyasetinin de doğasına aykırı olduğunu. Türkiye'yi başka bir tarafa getirebileceğini ortaya koyduk.
"Bir taraftan CHP ile iktidar kurabileceğini inanan birisi bir yandan HDP ile anayasa yapabileceğine inanan birisi. Peki dert ne? Recep Tayyip Erdoğan. Bir ara Sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. 'Hepinizin odalarınızda ne konuştuğunuzu tek tek biliyorum ve dinletiyorum' dedi. MYK üyelerine söyledi. 'Neler söylediğinizi biliyorum' dedi. Ve biz donduk. Arkadaşlarla birbirimize baktık. Bunun ne anlama geldiği açık ortada. Daha sonra çeşitli dedikodular çıktı, fiziki takibin yapıldığı yönünde ama karineye ulaşamadık."
Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında ne dedi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazartesi gecesi Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, "İddia ve iftiraların hedefinde devlet var. 17-25 Aralık, 6-7 Ekim, 15 Temmuz bütün süreçleriyle Türkiye bir operasyona tabii tutuluyor. Türkiye'nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur" dedi.Daha fazla bilgi
Merdan Yanardağ: Sorularımı ısrarla sordum, Soylu genellikle yanıt vermedi
Programa katılan gazetecilerden Merdan Yanardağ, Twitter hesabından sorularına yanıt alamadıklarını söyledi. Yanardağ, “Habertürk TV’den çıktık. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan dahilinde ısrarla sordum, sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi. Başka alanlara kaydı. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi” dedi.