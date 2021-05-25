İstanbul ve Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Süleyman Soylu’nun “Davutoğlu bizi dinledi” iddialarına Gelecek Partisi’nden yanıt geldi.

Parti sözcüsü Serkan Özcan “Süleyman Soylu hesap vermek yerine kendini kurtarma, gündemi saptırma derdinde. Sayın Genel Başkanımız hakkındaki tüm iddiaları, yalan ve iftiradır” dedi ve aynı kanalda cevap hakkı talep etti.

Soylu, eski Başbakan, Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında şunları söylemişti:

"Yıl 2015, Ahmet Davutoğlu genel başkan. 7 Haziran seçimleri gelmeden önce bir MYK toplantısında biz HDP ile bir anayasa yapabiliriz diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz şaşırdık...

"Bu arada ne oldu. Sayın Davutoğlu ve ekibi CHP ile AK Parti'nin iktidarı için canhıraş bir mücadele yaptı. Bir kısım arkadaşlar bunun doğru olmayacağını, bunun Türk siyasetinin de doğasına aykırı olduğunu. Türkiye'yi başka bir tarafa getirebileceğini ortaya koyduk.

"Bir taraftan CHP ile iktidar kurabileceğini inanan birisi bir yandan HDP ile anayasa yapabileceğine inanan birisi. Peki dert ne? Recep Tayyip Erdoğan. Bir ara Sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. 'Hepinizin odalarınızda ne konuştuğunuzu tek tek biliyorum ve dinletiyorum' dedi. MYK üyelerine söyledi. 'Neler söylediğinizi biliyorum' dedi. Ve biz donduk. Arkadaşlarla birbirimize baktık. Bunun ne anlama geldiği açık ortada. Daha sonra çeşitli dedikodular çıktı, fiziki takibin yapıldığı yönünde ama karineye ulaşamadık."