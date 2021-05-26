Erkan Baş'tan 'Süleyman Soylu'nun hedef gösterdiği Barış Atay'a saldıranlar Sedat Peker'in adamlarıydı' iddiası

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Ekran Baş, KRT TV kanalında katıldığı programda, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a geçen yıl Ağustos’ta saldıranların ‘Sedat Peker’in adamları olduğunu’ iddia etti.

Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece İstanbul Kadıköy’de saldırıya uğramıştı.

KRT TV’deki Şimdiki Zaman adlı programda konuşan Baş şunları söyledi:

Quote Message: Kadıköy ilçe örgütümüz esnafı gezerek kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla 'burada bir suç örgütü var, organize suç örgütü' dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Ondan sonra HTS kayıtları, şunlar bunlar… Tümü bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker’le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker’in Kadıköy’deki elemanları Barış Atay'a saldırdı. O zaman söyledik bunu zaten, biz çıkardık ortaya." from Erkan Baş TİP Genel Başkanı Kadıköy ilçe örgütümüz esnafı gezerek kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla 'burada bir suç örgütü var, organize suç örgütü' dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Ondan sonra HTS kayıtları, şunlar bunlar… Tümü bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker’le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker’in Kadıköy’deki elemanları Barış Atay'a saldırdı. O zaman söyledik bunu zaten, biz çıkardık ortaya." Erkan Baş TİP Genel Başkanı

Barış Atay ve Süleyman Soylu ne demişti?

Barış Atay, saldırı öncesi Siirt'te intihar girişiminde bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden İpek Er'e "nitelikli cinsel saldırı" suçlaması ile tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a ait olduğu öne sürülen telefon mesajlarıyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

Atay, Twitter'daki paylaşımına Süleyman Soylu'nun da hesabını ekleyerek "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" yazmıştı.

Süleyman Soylu da Twitter hesabından Barış Atay'ın tweet'ini alıntılayıp "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı, benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur...Tuma'nın kollayıcısı. Dikkat yakalanma" demişti.

Eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik de, hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma açılmasının ardından partisinden istifa etmişti.