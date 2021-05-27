Resmi Gazete'de atama kararları: HSK'ya dört üye atandı, Varlık Fonu yöneticisi görevden alındı

Resmi Gazete’de sabah saatlerinde yeni atama kararları yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’yla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine dört isim atandı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın da görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla alınan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından 7 Haziran'da HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci yeniden üyeliğe seçildi, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliğine atandı.

Üye seçimlerinin Anayasa’nın 159’uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi.

Yeni HSK, 8 Haziran'da göreve başlayacak.

Diğer atama kararları şöyle:

Görevden alınan Türkiye Varlık Fonu Yönetin Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın’ın yerine Alpaslan Çakar atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na da Adnan Ertem atandı.

Rekabet Kurulu Üyeliği’ne Cengiz Çolak atandı.