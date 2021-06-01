Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattı

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Rusya koronavirüsle mücadele kriz merkezi, Türkiye ile Tanzanya’daki “salgınla ilgili durumun ciddiyetini” koruduğu gerekçesiyle bu ülkelere yönelik uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattığını duyurdu.

Rus haber ajanslarında yer alan açıklamada, “Türkiye ve Tanzanya’da salgınla ilgili durumun ciddiyetini koruması nedeniyle hava taşımacılığıyla ilgili mevcut kısıtlamalar 21 Haziran’a kadar uzatılmıştır” denildi.