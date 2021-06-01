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Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattı

Rusya, Türkiye'deki "salgınla ilgili durumun ciddiyetini" koruduğu gerekçesiyle uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattığını duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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  1. Rusya, Türkiye’ye uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattı

    rusya tatıl
    Copyright: BBC

    Rusya koronavirüsle mücadele kriz merkezi, Türkiye ile Tanzanya’daki “salgınla ilgili durumun ciddiyetini” koruduğu gerekçesiyle bu ülkelere yönelik uçuş yasağını 21 Haziran’a kadar uzattığını duyurdu.

    Rus haber ajanslarında yer alan açıklamada, “Türkiye ve Tanzanya’da salgınla ilgili durumun ciddiyetini koruması nedeniyle hava taşımacılığıyla ilgili mevcut kısıtlamalar 21 Haziran’a kadar uzatılmıştır” denildi.

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