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Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu belli oldu

Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Kadroda 26 futbolcu yer alıyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu belli oldu

    milli takım
    Copyright: DHA

    Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosu belli oldu.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, hazırlık kampı için 30 futbolcu davet etmişti. UEFA kuralları uyarınca kadrodaki futbolcu sayısı 26'ya düşürüldü.

    Aday kadrodan Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir çıkarıldı.

    Türkiye, EURO 2020'de ilk maçını 11 Temmuz Cuma akşamı Roma'da İtalya'ya karşı oynayacak. Bu, aynı zamanda turnuvanın da açılış maçı.

    Türkiye'nin mücadele edeceği A Grubu'nda İtalya'nın dışında Galler ve İsviçre de yer alıyor.

    A Milli Takım, 18 Mayıs'tan bu yana Antalya'da kamp yapıyor. Hazırlık kampının ikinci aşamasına Almanya'da devam edecek.

    Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

    KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

    DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş

    ORTA SAHA: Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu

    FORVET: Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kenan Karaman

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