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AKP'den Peker'in iddialarıyla ilgili komisyon kurulması talebine yanıt: 'Bu oyunlara gelmeyeceğiz, hatalarımız varsa gereğini yaparız'
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulması taleplerine ilişkin soruları yanıtladı. Turan, "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır" dedi.
Canlı anlatım
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan deniz salyası (müsilaj) genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde kıyısı olan illerin valilikleri, il ve ilçe belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşlarına bir müsilaj genelgesi gönderdi.
Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da 'en büyük deniz temizliği seferberliği' başlatılacağı belirtilen genelgede şu ifadeler yer aldı:
"Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır.
“Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planında öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir.
“Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”
Müsilaj eylem planı: Hangi adımlar atılacak, uzmanlar ne düşünüyor?
Onur Erem
BBC Türkçe
Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası (müsilaj) ile mücadele etmek için bir eylem planı hazırlandı. Peki uzmanlar Pazar akşamı açıklanan plan hakkında ne düşünüyor?Daha fazla bilgi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması talebiyle hazırladığı yeni iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. Yeni iddianame Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi.
Yaklaşık 850 sayfalık iddianamede yaklaşık 500 HDP’li hakkında da siyasi yasak getirilmesi; partinin banka hesabına da tedbir konulması talep edildi.
Ne olmuştu?
Mart ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP'nin temelli kapatılması talebiyle hazırladığı iddianamede partinin "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" öne sürülüyor; HDP'nin eski ve yeni üyeler ile yöneticileri dahil 687 kişiye 5 yıl boyunca siyaset yapmasının yasaklanması talep ediliyordu.
31 Mart'ta Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle verdiği kararla HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava açılması talebiyle hazırlanan iddianameyi eksik bularak iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi AYM'ye sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılması; AYM Genel Kurulu'nun da, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar vermesi bekleniyordu.
Üsküdar Kaymakamlığı, İBB’nin planladığı Kadın Emeği Pazarı’nın meydanda yapılmasına izin vermedi, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Üsküdar Meydanı'nda bugün başlaması planlanan Kadın Emeği Pazarı, Üsküdar Kaymakamlığı izin vermediği için kurulamadı.
Kaymakamlık, pazarın Harem Otogarı yakınında kurulmasını uygun gördüğünü duyurdu.
Ancak bir önceki akşam tezgahlar kurulmaya başlamıştı. Kurulum sırasında Üsküdar Belediyesi’nin zabıtalarıyla İBB^nin zabıta ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.
Gerginlik devam edince Üsküdar Kaymakamlığı, "Üsküdar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildirilmiştir. Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mercilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürünleri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlıklar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle uygun görülmemiştir.” açıklaması yaptı.
Ardından da Covd-19 salgını hatırlatılarak ulaşım hatlarının kavşak noktası ve kalabalık olduğu gerekçesiyle “Etkinliğin Üsküdar Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bulunan alanda tertip edilmesi daha uygun olacaktır" denildi.
Bugün İBB, etkinliğin "Üsküdar Kaymakamlığı'nın gece yarısı tebligatıyla engellendiğini" ve kadınların tezgahlarını açabilmek için beklediğini duyurdu.
İstanbul Fenerbahçe sahiline vuran deniz salyasının havadan görüntüsü
AKP'den Peker'in iddialarıyla ilgili komisyon kurulması talebine yanıt: 'Bu oyunlara gelmeyeceğiz, hatalarımız varsa gereğini yaparız'
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında soruşturma komisyonu kurulması taleplerine ilişkin, "Bu oyunlara gelmeyeceğiz, hatalarımız varsa gereğini yaparız" açıklamasını yaptı.
TBMM'yi mafya liderlerinin gündemiyle değerlendirmeyeceklerini aktaran Turan, "Toplumun tüm dertleri derdimiz, merakları merakımız. Yanlış yapan varsa ayıklamak bizim görevimiz" diye konuştu.
Peker'in iddialarını gündeme getiren muhalefeti eleştiren Turan, "Sedat Peker’den başka gündemleri yok gibi" dedi.
Mafyanın AKP ile yan yana gelecek en son kavram olduğunun altını çizen turan, "Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediği de kıymetlidir. Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin otelinde konuşuyor. Yetmedi; otel değiştiriyor, aynı patronun otelleri, farklı zincirler. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatırlayın, Türkiye’de değnekçilik, çetecilik, mafyacılık her gün manşetlerdeydi. Biz çetelerle mücadelelerde en çok adım atan ekibiz. Eskisi gibi çete, mafya, değnekçi manşetleri var mı? Kalmadı artık ama insanız; hatamız vardır, eksiğimiz vardır, bunları temizleriz ama Meclis’imizin alet edilmesini doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.
Sedat Peker: YouTube'da eski müttefiklerine savaş açan organize suç örgütü lideri
Mahmut Hamsici
BBC Türkçe
BBC Türkçe, Sedat Peker'e dair açık kaynaklardan ulaşılabilen resmi raporlar, kendisiyle ilgili çıkmış haberler ve kitaplar, Peker'in verdiği röportajlar ve demeçler ile bazı dava dosyalarını inceleyip Peker'le ilgili ayrıntılı bir profil çıkardı.Daha fazla bilgi
TİP Milletvekili Ahmet Şık hakkında iki ayrı soruşturma açıldı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı soruşturma açıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan ilk yazılı açıklamada Şık'ın, katıldığı bir televizyon programında, “Şuna açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var... o iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur” şeklinde sarf ettiği iddia edilen sözleri nedeniyle soruşturma açıldığı belirtildi.
İkinci açıklamada ise Şık'ın “…Bu devlet katil… bu devleti yıkmamız gerekiyor… evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir” şeklindeki sözleriyle ilgili olarak başka bir soruşturma daha açıldığı ifade edildi.
Şık: Devlet seri cinayetler işleten bir katildir
Şık ise soruşturma kararına Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Şık, "Devlet katil sözlerim nedeniyle eleştirileceksem/yargılanacaksam eksik tespit yaptığım için bu olmalı. Çünkü devlet seri cinayetler işleten bir katildir. Hiçbir devlet yoktur ki elinde kan olmasın" diye yazdı.
TİP: Doğruyu söylemekte inat ediyoruz
TİP de Twitter'da yaptığı açıklamada soruşturma kararını, "Ahmet Şık nezdinde AKP'ye direnenleri yargılamak istediğinizi biliyoruz. Doğruyu söylemekte inat ediyoruz!" diye eleştirdi.
'TRT Diyanet Çocuk Kanalı' kuruluyor
TRT Çocuk ve Diyanet TV arasında 'TRT Diyanet Çocuk Kanalı' kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda TRT Diyanet Çocuk Kanalı iş birliği protokolüne imza attı.
Erbaş, "Şimdi TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz. Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. İnsanoğlunun karakterinin yüzde 60-70-80'i 7 yaş öncesi oluşmakta. Bunu en güzel nasıl yapacağız? Doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur'an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın danışmanlığında ve TRT Genel Müdürlüğümüzün milli, yerli bir duruşla sahiplenmesi ve işin başında olmasıyla çok güzel bir kanalın hayata geçirilmesi milletimiz için İslam alemi için büyük bir müjdedir, mutluluktur" dedi.
TRT Genel Müdürü Eren ise "TRT Çocuk kanalının tecrübesiyle hazırlayacakları çizgi filmlerle İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunacaklarını" söyledi.
CHP'li Tanrıklu: Siyasetçilerin öncülüğünde başlayan kampanyalarla hedef gösterildim
Hatice Kamer
BBC Türkçe, Diyarbakır
CHP'li Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de çocukların yaşam hakkıyla ilgili geçen hafta pazartesi günü yaptığı açıklama nedeniyle, trol hesaplar üzerinden hedef gösterildiğini söyledi.
Tanrıkulu, açıklamasında 2014-2020 yılları arasında 123 çocuğun yaşamını yitirdiğini söylemişti.
Tanrıkulu, o açıklamasında; 2017 yılında Şırnak Silopi İlçesinde zırhlı polis panzerinin çarpıp evlerine girdiği ve uyurken ölen 7 yaşındaki Muhammed Yıldırım ile 6 yaşındaki kardeşi Furkan'a, Diyarbakır'da 28 Mart 2006'da yaşanan olaylarda polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Enes Ata'ya, 8 Eylül 2009 yılında Diyarbakır'ın Lice İlçesinde Şenlik Köyünde koyun otlatmak için evinden 200 metre uzaklaştığı sırada karakoldan atılan roketle öldürülen 12 yaşındaki Ceylan Önkol'a, Gezi olayları sırasında yaşamını yitiren Berkin Elvan'a ve zırhlı araçların çarparak ölümlerine neden olduğu 17 çocuğa değinmişti.
Bugün yaptığı açıklamada ise Tanrıkulu şunları söyledi:
''Sezgin Tanrıkulu işte Türkiye çocukları öldürüyor diye bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya siyasetçilerin öncülüğünde başlatıldı maalesef. Sonra işte hedef gösterildik falan filan... Bunlardan korksaydık eğer ya da çekinseydik bugün burada olmazdık. Söylemeye de devam edeceğiz. Bakın ben esas itibariyle çocukların öldürüldüğünü ifade ettim Türkiye'de. Evet bizim tespit ettiğimiz kadarıyla 2014 yılından 2020 yılına kadar 123 çocuk yaşamını yitirmiş,123 çocuk.'
''Toptan bir biçimde bütün bu çocuklara terörist deniyor ve biz çocuklar arasında da bir ayrım yapmadık. Ben geçen haftaki konuşmamda hem Eren Bülbül'e hem de Yasin Börü'ye dikkat çektim ve çocuklar ölmesin dedim. Ama toptan bir biçimde çocuklar teröristtir dendi ve trol hesaplar harekete geçtiler."
Mehmet Akif Ekinci HSK Başkanvekili olarak seçildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni HSK üyeleri, Adalet Bakanı Gül başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinin ardından HSK'da ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, burada yaptığı konuşmada, "Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur" dedi.
Genel kurulda HSK 1'inci ve 2'nci Daire üyelerinin seçimini gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan seçimde Mehmet Akif Ekinci HSK başkan vekili ve 2'nci daire başkanı olarak seçildi. HSK Birinci Daire başkanı Halil Koç olurken, Ömer Faruk Yıldırım, Hasan Yılmaz, İbrahim Kolcu, Hamit Kocabey, Ömür Topaç üye seçildi. İkinci Daire üyeleri ise Sinan Esen, Ergün Şahin, Cumhur Şahin, Aysel Demirel, Bilal Temel oldu.
Müsilaj Kadıköy sahilinde, Kuzey Ege’de ve Karadeniz’de de görüldü
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının Bozcaada kıyılarına ulaştığı görüldü.
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, yaz aylarını geçirdiği Bozcaada’dan dalış yaptığı Kuzey Ege’den müsilaj fotoğrafları paylaştı.
Sosyal medya hesabından, "Dünyanın en güzel denizlerinden biri Kuzey Ege Denizi’nde işte salya, müsilaj. Suyun içinde insan var, buyurun” mesajıyla paylaştı.
Bozcaadalı balıkçılar ise, ada çevresinde deniz üzerinde az miktarda görülse de, dipteki müsilajın yoğunluğuna dikkat çekerek, avlanamaz hale geldiklerini söyledi.
Müsilaj, Karadeniz’e de ulaştı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Karadeniz'de önceki gün küçük çaplı alanda deniz salyası görüldü. Balıkçıların ihbarı ile belediye ekipleri, deniz yüzeyindeki kirliliği temizledi.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Çay ve fındık tarımında gübre olarak çok fazla azot ve fosfor kullanılıyor. Marmara kadar yakın zamanda böyle etki göstermez ama kirliliğe devam edersek 3, 5, 30 yıl sonra biz de karşı karşıya kalacağız" dedi.
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının Fenerbahçe sahiline ulaşmasıyla, tekneler ve yatları da müsilaj sardı.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da, TBMM'de müsilaj araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu:
“Genel Kurul’da önergemizi ele alacağız. Bütün partilerin hassasiyet gösterdiği bu konu ile ilgili önergelerini verirlerse perşembe günü de Genel Kurul’da görüşebiliriz.”
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştu
DEVA Partisi’nin başkanı Ali Babacan, FOX TV’de katıldığı canlı yayında İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.
Sedat Peker’in videolarındaki iddialar hakkında da konuşan Babacan, “Bu kadar iddia ve itham ortalığa saçılmış durumdayken maalesef ne yargıda, ne mecliste, ne de devletin ilgili denetim birimlerinde hiçbir hareketlenme görmüyoruz” dedi.
1996’da Susurluk kazasıyla mafya, bürokrasi ve siyasiler arasındaki ilişkilerin ortaya çıktığını ve bunun üzerine o dönem içişleri bakanının istifa ettiğini, yargı süreçlerinin başladığını, TBMM’de komisyonlar kurulduğunu hatırlatan Babacan, şunları söyledi:
Sedat Peker’in iktidar partisi için seçimler öncesi miting yaptığını ve açık destekçi olduğunu hatırlatan Babacan, Peker’in son videosunda maddi yardım yaptığına dair iddialarına da değinerek “Siyasetin finansmanı Türkiye’de kirli ilişkilerle yapılıyor. Onun için ülke bu çukurdan çıkamıyor.” dedi.
Ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitime başladı
Koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında derslere çevrimiçi devam eden lise ve ortaokul öğrencileri, bugün okullarına giderek sınıfta ders başı yaptı.
Yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi, sınıflarda sosyal mesafenin korunabilmesi için düzenlemeler yapıldı. Öğrenciler tören ve derslere maskeli olarak katılıyor.
Türkiye'de Eylül ve Kasım ayları arasında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş başlamış; ancak Kasım ayında koronavirüs vakalarının yükselmesi sebebiyle, ilk ara tatilin bitişiyle birlikte 23 Kasım'da tüm sınır ve branşlarda dersler çevrimiçi olarak yeniden başlamıştı.
15 Şubat'tan itibaren yeniden kademeli yüz yüze eğitime başlanmış; ancak yeniden vaka sayılarının artması ve 60 binin üzerini görmesiyle ülkede tam kapanma döneminin başladığı 29 Nisan'da yeniden çevrimiçi eğitime geçilmişti.
17 Mayıs'ta yeniden kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya Haziran ayında geçildi.
1 Haziran Salı günü itibarıyla ilkokullarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise ortaokul ve lise kademesindeki okullarda haftada iki gün yüz yüze eğitim başladı.
Marmara Denizi’nde müsailajla mücadele için eylem planı açıklandı
Cuma günü başlayan "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"nın sonunda müsilaj sorunuyla mücadele etmek için eylem planı hazırlandı.
Kocaeli’deki toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Marmara Denizi’ne kıyısı olan belediyelerin başkanları, valiler ve vekilleri katıldı.
Kurum, “300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktada, karada da tüm atıksu arıtma ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık. Suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık” açıklaması yaptı.
Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 Salı gününden itibaren 7 gün 24 saat sürecek müsilajın tamamen temizlenmesi çalışması başlatılacak.
Kurum, “Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde bulunan tüm illerimiz, atıksu arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar.” açıklaması yaptı.
Aynı zamanda bir yıl içinde Marmara Bölgesi'nin tüm illeri ve ilçelerinde “Sıfır Atık Uygulaması”na geçilmesi ve atıkların karada toplanması planlanıyor.
22 maddelik eylem planını Kurum, şu maddelerle açıkladı:
1- Önümüzdeki hafta itibariyle Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak.
2- Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı üç ay içerisinde hazırlanarak çalışmalar bu plan çerçevesinde yürütülecek.
3- Marmara Denizi’nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatılacak, 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak.
4- Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 7/24 esasıyla, Marmara Denizi’ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik çalışmalar başlatılacak.
5- Bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek.
6- Marmara Denizi’ne deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek.
7- Arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı artırılacak, desteklenecek. Temiz üretim teknikleri uygulanacak.
8- Atık su arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.
9- Atık su arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.
10- Marmara Denizi’ne gemilerin atık sularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik, Marmara Denizi’ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayan düzenleme üç ay içerisinde yapılacak.
11- Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.
12- Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek.
13- Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak. 1 yıl içinde Marmara bölgesinin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz.
14- İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacak.
15- Marmara Denizi’yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.
16- Zeytin karasuyu ve peynir altı suyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.
17- Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır.
18- Marmara Denizi’ndeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.
19- Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.
20- Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.
21- Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.
22-Bu eylem planları kapsamındaki yatırımlar, yerel yönetimlerle birlikte 3 yıl içerisinde tamamlanacak.