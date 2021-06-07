AKP'den Peker'in iddialarıyla ilgili komisyon kurulması talebine yanıt: 'Bu oyunlara gelmeyeceğiz, hatalarımız varsa gereğini yaparız'

dha Copyright: dha Kadıköy'deki Kurbağalıdere de müsilajla kaplandı Image caption: Kadıköy'deki Kurbağalıdere de müsilajla kaplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde kıyısı olan illerin valilikleri, il ve ilçe belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşlarına bir müsilaj genelgesi gönderdi.

Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 8 Haziran'da 'en büyük deniz temizliği seferberliği' başlatılacağı belirtilen genelgede şu ifadeler yer aldı:

"Tüm çalışmaların izlenmesi, kontrolü ve denetimi Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu kapsamda Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacaktır.

“Bu çalışmada Marmara Denizi Eylem Planında öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve taşra teşkilatları ile yerel yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecektir.

“Bununla birlikte, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri ayrıca denizden toplanan müsilaj ve atıkların taşınması ve bertaraf tesislerinde yönetimi konusunda gerekli tüm çalışmaları yürüteceklerdir.”