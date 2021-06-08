Meteoroloji dört bölgede sağanak uyarısı yaptı

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Canlı anlatım

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  1. Meteoroloji'den dört bölgede sağanak yağış uyarısı

    şemsiye taşıyan bir kadın
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Türkiye'nin kuzeyi, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sinop, Kayseri ve Gümüşhane çevreleri ile Erzurum’un doğu, Kars’ın güney ve Ağrı’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirecek.

    Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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