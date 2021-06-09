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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bugün Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Bulu, kendisine istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

    1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve üniversitenin öğrencileri ve birçok hoca tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

    Quote Message: Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim Boğaziçi'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum."
    Quote Message: 2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz. Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır. Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında Bulu'ya seslenerek istifa çağrısı yapmıştı.

    Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

    Quote Message: Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum.' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya. İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman."

  2. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türkiye'ye resmi ziyareti bugün başlıyor

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov
    Copyright: Getty Images / Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı
    Image caption: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov

    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'nci toplantısı Erdoğan ve Caparov'un başkanlığında, bugün Ankara'da gerçekleşecek.

    İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

    Kırgızistan'da kaybolan ve bir haftadan uzun süredir haber alınmayan, Gülen yapılanmasıyla ilişkili Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için dün yüzlerce kişi başkent Bişkek'te gösteri düzenlemişti.

    Eşi Reyhan İnandı, Orhan İnandı'nın başkent Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliğinde olduğunu öne sürmüştü.

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