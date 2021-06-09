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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bugün Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Bulu, kendisine istifa çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi
1 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve üniversitenin öğrencileri ve birçok hoca tarafından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü konuşmasında Bulu'ya seslenerek istifa çağrısı yapmıştı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türkiye'ye resmi ziyareti bugün başlıyor
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadir Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'nci toplantısı Erdoğan ve Caparov'un başkanlığında, bugün Ankara'da gerçekleşecek.
İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
Kırgızistan'da kaybolan ve bir haftadan uzun süredir haber alınmayan, Gülen yapılanmasıyla ilişkili Sapat okullarının kurucusu Orhan İnandı için dün yüzlerce kişi başkent Bişkek'te gösteri düzenlemişti.
Eşi Reyhan İnandı, Orhan İnandı'nın başkent Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliğinde olduğunu öne sürmüştü.
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