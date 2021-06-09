Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bugün Türkiye'ye geliyor

Quote Message: Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum.' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya. İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman."

Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum.' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya. İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman."