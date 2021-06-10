Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP iddianamesinde 451 kişi hakkında siyaset yasağı talep etti

İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer'i evinde öldüren Kemal Ayyıldız hakkında iddianame hazırlandı.

Ayyıldız için “Tasarlayarak bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahla konutta yağma”, “Mala zarar verme”, “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

29 Aralık 2020 günü Sözer'in İstanbul Maltepe'deki evine giden Ayyıldız, gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Aylin Sözer'i bıçakla öldürdükten sonra çakmak gazı tüpünü üstüne püskürterek ateşe verdiğini, polisin gelmesi üzerine paniklediğini, doğalgaz borusunu kopartarak dairede yangın çıkardığını anlatmıştı.

Ayyıldız, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.

Maltepe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Yapılan ilk belirlemelere göre, sabah 08.00 civarı şüpheli Kemal A'nın Aylin Sözer'in evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde Kemal A'nın Sözer'i öldürdüğü ve olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır" denilmişti.