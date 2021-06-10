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Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP iddianamesinde 451 kişi hakkında siyaset yasağı talep etti
HDP hakkındaki kapatma davasında süreç hakkında bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, hazırladıkları 843 sayfalık iddianamede 451 kişi hakkında siyasi yasak istediklerini, HDP'nin banka hesapları hakkında da tedbir kararı talep ettiklerini duyurdu. Şahin, 15 gün içerisinde karar beklendiğini söyledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Akademisyen Aylin Sözer'i evinde öldürmekle suçlanan Kemal Ayyıldız için ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl hapis talep edildi
İstanbul Aydın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Aylin Sözer'i evinde öldüren Kemal Ayyıldız hakkında iddianame hazırlandı.
Ayyıldız için “Tasarlayarak bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahla konutta yağma”, “Mala zarar verme”, “Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
29 Aralık 2020 günü Sözer'in İstanbul Maltepe'deki evine giden Ayyıldız, gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Aylin Sözer'i bıçakla öldürdükten sonra çakmak gazı tüpünü üstüne püskürterek ateşe verdiğini, polisin gelmesi üzerine paniklediğini, doğalgaz borusunu kopartarak dairede yangın çıkardığını anlatmıştı.
Ayyıldız, ifadesinin ardından tutuklanmıştı.
Maltepe Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise, "Yapılan ilk belirlemelere göre, sabah 08.00 civarı şüpheli Kemal A'nın Aylin Sözer'in evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde Kemal A'nın Sözer'i öldürdüğü ve olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır" denilmişti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 6.408 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
İçişleri Bakanı Soylu'nun katıldığı iki televizyon programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili kendisinden önceki dönemde görev yapan bakan ve bürokratları adres göstermesi, AKP içinde tartışma yarattı. Aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekilinin rahatsızlıklarını parti yönetimine ilettiği öğrenildi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?
Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, Türkiye'de 2019 yılında ele geçirilen MDMA ve eroin miktarı diğer tüm birlik üyesi ülkeleri geçti.Daha fazla bilgi
Şanlıurfa’da Sedat Peker'e yönelik organize suç örgütü operasyonu kapsamında bir dernek başkanı olan Feridun Öncel gözaltına alındı
Şanlıurfa'da Sedat Peker'e yönelik organize suç örgütü operasyonunda Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği (MİSİAD) Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı.
Öncel, sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelinde faaliyet gösteren; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli yağma', 'gasp', 'rüşvet', 'yaralama', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştığı iddia edilen Sedat Peker'in suç örgütüne yönelik operasyonda MİSİAD Başkanı Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Öncel, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü.
Peker yayınladığı videolarda 'şakalaştığım tek insan' dediği Feridun Öncel'e 'başkan' diye hitap ediyordu.
Yarın İngiltere'de başlayacak G7 zirvesi neden önemli, hangi konular görüşülecek?
BBC Siyaset Editörü Laura Kuenssberg, İngiltere'de düzenlenecek G7 zirvesinin önemini kaleme aldı. Üst düzey bir diplomat İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Carbis Koyu'nda yarın başlayacak zirvenin "çok anlamlı olacağını" aktarıyor.Daha fazla bilgi
AKP 'Partide Soylu rahatsızlığı' haberiyle ilgili açıklama yaptı, BBC Türkçe haberinin arkasında olduğunu duyurdu
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberimizle ilgili BBC Türkçe'ye bir açıklama gönderdi. Turan, "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği" ifadesinin doğru olmadığını belirtti. BBC Türkçe, haberinin arkasındadır ve muhabirinin itibarını zedeleyecek herhangi bir suçlamayı kabul etmemektedir.Daha fazla bilgi
TBMM'de müsilaj sorununun araştırılması için komisyon kuruluyor
Denizlerdeki müsilaj sorununu araştırmak amacıyla beş siyasi partinin ortak önergesiyle Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulu’nda, AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesi görüşülerek kabul edildi.
UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi
UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ortak raporuna göre, 2020 itibariyla çocuk işçilerin sayısı 160 milyona ulaşırken, koronavirüs pandemisi milyonlarca çocuğu çalışmaya itti. Türkiye'de güncel resmi verilere göre 5-17 yaş aralığındaki çocuk işçilerin sayısı 720 bin.Daha fazla bilgi
AKP’li Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkanı kalmamıştır
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı’nın "parlamanter sisteme dönüş" çalışmalarına yanıt verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “Cumhurbaşkanlığı sistemi eskimiştir, değişmelidir, geride kalmıştır” ifadelerine yanıt veren Turan, şöyle konuştu:
CHP, KHK’lıların hak ihlalleri ile ilgili çalışma başlattı: 'Sivil ölüme terk edilmiş birçok insan var'
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilenlerlerin hak ihlallerinin tespiti için çalışma başlattı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Savunma hakkı bile tanımıyorlar, sivil ölüme terk edilmiş birçok insan var" dedi. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
İzmir depremi bilirkişi raporu: Binalarda düşük kalite beton ve malzeme kullanıldı, projelendirme hataları yapıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 115 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depremiyle ilgili yaptığı soruşturmada hazırlanan uzman raporunda binalarda düşük kalite beton kullanıldığı, projelendirme hataları yapıldığı ve standartlara uygun olmayan malzeme kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nin yanı sıra TÜBİTAK’tan uzmanlar bilirkişi raporu oluşturdu.
5 iddianame hazırlandı
Bu arada İzmir’de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında iddianame hazırlandığı açıklandı.
Depremden hemen sonra başlatılan ve 222 günde tamamlanan soruşturma kapsamında 5 iddianame oluşturularak kabulü için mahkemelere sunuldu.
İddianamelerin 15 gün içinde ilgili mahkemeler tarafından kabul edilmesi ve davaların açılması bekleniyor.
Ayrıca kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal'e ilişkin soruşturmanın da bu iddianamelerden ayrı sürdürüldüğü bildirildi.
Bakan Kurum: İki günde denizden 392 metreküp müsilaj toplandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin açıklama yaptı.
Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.
Deniz salyası: Müsilaj eylem planı kapsamında hangi adımlar atılacak, uzmanlar ne düşünüyor? - BBC News Türkçe
DEVA Partisi Milletvekili Yeneroğlu: Devletin bekasının tehlikeye girdiği bir dönemden geçiyoruz
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuşan Yeneroğlu, "Bir mafya liderinin, parti yöneticileri ve bakanlar hakkındaki vahim iddiaları karşısında hareket edecek bir savcının dahi bulunmamasına öfkelendiklerini" söyledi.
Stephanie Frappart: Türkiye-İtalya maçıyla bir kez daha tarihe geçecek kadın hakem
Övgü Pınar
Roma
Yarın Roma'da oynanacak Türkiye-İtalya Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini yapacak olan Frappart böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk kadın hakemi olacak.Daha fazla bilgi
Avrupa Konseyi, AİHM'in Osman Kavala kararları uygulanmazsa Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatacak
Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2017'den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'yla ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. AİHM, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.
AİHM kararlarının uygulanışını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan tüm devletler için AİHM kararlarının bağlayıcı olmasına yönelik adım atabiliyor.
Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde 2010 yılında yapılan değişiklik ile AİHM kararlarını yerine getirmemekte ısrar eden bir devleti AİHM’ye şikayet edebiliyor.
Bu sistem kararları yerine getirmeyen devletler üzerinde hukuki olduğu kadar siyasi bir adım anlamına da geliyor.
AİHM, bu sürecin sonunda devletlerin, AİHS’nin “Kararların Bağlayıcılığı ve İnfazı” başlıklı maddesinin birinci bendine aykırı davrandığına hükmedebiliyor.
Bakanlar Komitesi ilk defa Azerbaycan’da yönetime muhalif yazılarıyla tanınan Ilgar Mammadov tarafından açılan davada Azerbaycan aleyhine bu adımı atmıştı. Mammadov Ağustos 2018’de şartlı salıverilmiş, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi de Mart 2019’da Mammadov’un cezasında indirim yaparak tamamen serbest kalmasını sağlamıştı.
AİHM serbest bırakılmasını istemişti
Osman Kavala, 2017'den beri tutuklu bulunuyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Osman Kavala'nın Gezi Parkı davasından tutukluluğuna yönelik başvurusunu, 22 Mayıs 2019'da reddetmiş, bunun üzerine Kavala'nın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.
AİHM, 10 Aralık 2019 tarihli kararında, Kavala'nın "makul şüphe olmadan, siyasi nedenlerle tutuklanması ve AYM'nin bireysel başvurusunu makul sürede incelenmemesini" gerekçe göstererek, bu durumun hak ihlali olduğunu belirterek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istemişti.
Gezi Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi, bir sonraki duruşma 6 Ağustos'ta - BBC News Türkçe
Bakan Varank: Ağrı'da 20 ton altın rezervi bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ile 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin: HDP kararının 15 gün içinde çıkması bekleniyor
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferansta HDP'ye yönelik kapatma davası hakkında konuştu.
DHA haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, “451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor. Ayrıca HDP’nin banka hesaplarına da tedbir konulması talep edildi. 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi’nden karar çıkması bekleniyor" dedi.
Şahin, gerekli tüm delilleri toparladıklarını söyleyerek Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiklerini söyledi. Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde olduğunu belirten Şahin, "15 gün sonra değerlendirecekler ve takdiri onlar verecek. Bizler tüm kararları, dosyaları, delilleri, CD'leri, HDP'nin yetkililerinin konuşmalarını dosyaya sunduk. 843 sayfalık bir iddianamedir" diye konuştu.
Başsavcı Bekir Şahin, iddianamede isimleri geçenleri ise açıklamak istemediğini söyledi.
HDP kapatma davasına nasıl hazırlanıyor? - BBC News Türkçe
TFF: Kulüplerin yeni sezondaki döviz yükümlülükleri, güncel kurlar yerine 2020-21 sezonu döviz ortalamasına göre hesaplanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2021-2022 sezonu harcamalarındaki döviz cinsinden yükümlülüklerinin güncel kurlar yerine 2020-2021 sezonu ortalama kurlarının (TCMB döviz alış ve 01.06.2020-31.05.2021 tarihleri arasında) hesap edileceğini duyurdu.
TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan diğer bir kararda ise Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak kulüplerin gişe ve ürün satışı gibi gelirlerinin 2018-2019 sezonu enflasyon verileri ile uyarlanarak bugüne getirileceği belirtildi.
Pandemi ve Süper Lig takım sayısındaki artış nedeniyle de 2021-22 sezonunda tüm kulüplerin limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edildi.
Ayrıca TFF tarafından yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonu birinci ve ikinci transfer dönemi ilan edilen başlangıç ve bitiş tarihlerinden birer hafta ileri alındı.
TÜİK: Nisan ayı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Nisan ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puanlık artış ile yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişi oldu.
İstihdam edilenlerin sayısı Nisan 2021'de bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 44,2 oldu.