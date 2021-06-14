Keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti

Twitter Copyright: Twitter

Türkiye’nin tanınan keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Tekay’ın ölüm haberini sanatçı Emel Sayın duyurdu:

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

1953 yılında doğan ve konservatuvar eğitimi alan Tekay, 100’e yakın albümün yapımını üstlendi. Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Adnan Şenses, Ahmet Özhan başta olmak üzere birçok sanatçının sahne ve albüm çalışmalarını yönetti, orkestra şefliğini üstlendi.

Ölüm haberinin ardından Selçuk Tekay'ın popüler eserleri "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" sosyal medyada paylaşıldı.