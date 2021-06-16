Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık

Getty Images Copyright: Getty Images

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada bu bölgelerde sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Buralarda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.