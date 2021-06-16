Canlı
Sağlık Bakanı Koca: 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Koca, "Aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda
Canlı anlatım
time_stated_uk
Mersin Valiliği: Yakalanan 1 ton kokain Ekvador'dan gelen muz yüklü konteynerden çıktı
Mersin Limanı’nda el konulan 1 ton kokainin Ekvador’dan gelen gemideki muz yüklü konteynerden çıktığı belirtildi.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada “Ekvador ülkesinden Mersin Limanı’na gelen bir gemide, muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine, il emniyet müdürlüğü ve gümrük muhafaza müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonel çalışmada, bahse konu konteyner içerisinde 1000 paket halinde 1 ton kokain ele geçirilmiş, sayım ve aramalar devam etmektedir. Tahkikat çok yönlü sürmektedir.” denildi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır”demişti.
Sağlık Bakanı Koca: Gün içinde aşı, gün içinde randevu uygulaması başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gün içinde randevu, gün içinde aşı randevusunun başlatıldığını duyurdu ve "Aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.
Ticaret Bakanı Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakaladığını duyurdu. Bakan bunun Türkiye'de bugüne dek ele geçirilen en büyük çaplı kokain olduğunu belirtti.
Soma Davası'nda karar: Can Gürkan'a 20 yıl, iki mühendise 12 yıl 6 ay hapis
Soma maden faciasının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.
Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanığın yargılanmasına Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Soma'da 13 Mayıs 2014'te, 301 maden işçisinin ölümü, 162'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan facianın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmıştı.
Karay Yargıtay'dan dönmüştü
Davanın 11 Temmuz 2018'deki karar duruşmasında, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın ise beraatine karar verilmişti.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 20 Ocak'ta yerel mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı temyiz incelemesinde Can Gürkan, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'un "bilinçli taksir derecesinde kusurları bulundukları" gerekçesiyle haklarında verilen kararları bozmuştu.
Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 13 Nisan'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmaya başlanmıştı.
Türkiye, Galler karşısında EURO 2020'deki ilk galibiyetini arıyor
EURO 2020'de ilk maçlar tamamlandı. Bugün Türkiye, gruptaki ikinci karşılaşmasında TSİ 19.00'da Galler karşısına çıkacak. İlk maçını İtalya'ya karşı 3 - 0 kaybeden Türkiye, gruptan çıkma iddiasını koruyabilmek için bu akşam 3 puanı hedefliyor.Daha fazla bilgi
Meteoroloji beş bölgede sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor.
Açıklamada bu bölgelerde sel ve su baskınına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Buralarda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İstanbul'a mesai çıkışı aşı kuyrukları oluştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından dün mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.
DHA'nın haberine göre Bahçelievler Devlet Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu.
Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
Bilim Kurulu toplanıyor, Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18:30’da açıklama yapması bekleniyor.
Kurul, mevcut aşı stoğu ve yeni teslimatlar ışığında, aşılamada geçilecek yeni kategorileri belirleyecek.
Kurulun, kademeli normalleşmeye ilişkin bir değerlendirme yapması da bekleniyor.Bilim Kurulu ayrıca, günlük vaka sayılarında 5 binin altına inilmesi için atılması gereken adımları belirleyecek.