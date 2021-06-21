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İzmir'de çok sayıda kişinin şebeke suyundan rahatsızlandığı iddia edildi
İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandıkları öne sürülen, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu kişinin taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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İzmir'de çok sayıda kişinin şebeke suyundan rahatsızlandığı iddia edildi
İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandıkları öne sürülen, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı (DHA) dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alınmasının endişe yarattığını bildirdi.
DHA, şebeke suyundan içen çoğu kişinin mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldığını aktardı.
Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu kişinin taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Times: Türkiye, EURO 2020'nin en etkisiz takımı
İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) elenmesine sayfalarında yer verdi. Times, Türkiye'nin EURO 2020 öncesi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüldüğünü ancak performansıyla şu ana kadar turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı.Daha fazla bilgi
ABD'de savcılık, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlıklarına el konulmasını istedi
Çağıl Kasapoğlu
BBC Türkçe
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD'nin Utah Mahkemesi'ndeki "dolandırıcılık ve kara para aklama" davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayınladı.Daha fazla bilgi
Kabine toplanıyor, bazı Covid kısıtlamalarının kaldırılması ya da esnetilmesi gündemde
NATO Zirvesi nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün TSİ 15:00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Covid salgınıyla mücadele kapsamında son haftalarda hızlanan aşılama programı değerlendirilecek. İlk etapta özellikle Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, kafe ve restoranların faaliyet gösterdiği 07:00-21:00 saatlerinin esnetilip esnetilmeyeceği merak konusu.Daha fazla bilgi
AYM, HDP iddianamesinin ilk incelemesini bugün yapacak
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan ikinci iddianamenin ilk incelemesini bugün yapacak. Görevlendirilen raportör, yeni iddianamenin kabulünü istemişti. AYM Genel Kurulu, iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan ve 17 Mart'ta AYM'ye gönderilen ilk iddianame eksik bulunarak iade edilmişti.
Bekir Şahin de daha sonra hazırladığı yeni iddianameyi AYM'ye göndermişti.
Şahin, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Tüm delilleri, kararları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var" demişti.
AYM, TSİ 10:00'da başlayacak toplantıdaki ilk inceleme sonrası, HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulup konulmayacağı hakkında da karar alacak.
Kapatma davası süreci nasıl işleyecek?