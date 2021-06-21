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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
TSİ 01:14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 5,3, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5,5 olarak açıkladı. Deprem, Datça ve Bodrum başta olmak üzere, Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri üzerinden manipülasyon yapılıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından, "müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri üzerinden manipülasyon yapıldığını" söyledi.
Fahrettin Altun, yaptığı yazılı açıklamada, müzikli eğlence mekanlarının gece çalışma saatlerinin, tüm dünyada normal zamanlarda bile belirli bir zaman dilimine göre düzenlendiğini belirtti.
Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulamaya ilişkin genel bir kaideye işaret etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuş, bu kapsamda müzik kısıtlamasının saat 24.00'e çekilmesiyle ilgili olarak, "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur" demişti.
Bu açıklama, müzisyenlerin ve muhalefetin tepkisini çekmişti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
TSİ 01:14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü AFAD 5,3, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 5,5 olarak açıkladı.
Deprem, Datça ve Bodrum başta olmak üzere, Muğla'nın birçok ilçesinde hissedildi.
Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, saat 01:26 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.