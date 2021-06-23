Anıtkabir'in inşasında 9 yıl baş kontrol mühendisi olarak çalıştı, Anadolu'da köprü inşa eden ilk kadın mühendis olarak tarihe geçti. Ölümünden sonra geride Anıtkabir şantiyesinden fotoğraf ve anılarla dolu bir bavul bıraktı. BBC Türkçe'den Öykü Altuntaş, Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın hikayesini araştırdı.

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