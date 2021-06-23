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Türkiye'de 25 yaş ve üzerindekiler bugünden itibaren Covid aşısı olabilecek
Türkiye'deki koronavirüs aşısında yaş sınırı 25'e indi. 25 yaş ve üzerindeki gençler bugünden itibaren aşı olabilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Türkiye'deki koronavirüs aşısında yaş sınırı 25'e indi. 25 yaş ve üzerindeki gençler bugünden itibaren aşı olabilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sabiha Rıfat Gürayman: Türkiye'nin yaşamı Anıtkabir'le bütünleşen ilk kadın mühendisi
Öykü Altuntaş
BBC Türkçe
Anıtkabir'in inşasında 9 yıl baş kontrol mühendisi olarak çalıştı, Anadolu'da köprü inşa eden ilk kadın mühendis olarak tarihe geçti. Ölümünden sonra geride Anıtkabir şantiyesinden fotoğraf ve anılarla dolu bir bavul bıraktı. BBC Türkçe'den Öykü Altuntaş, Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın hikayesini araştırdı.Daha fazla bilgi
İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 32 gözaltı
IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı, Aydın ve Sivas da dahil olmak üzere üç ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine çalıştığı bildirildi.
Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.