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Türkiye'de 25 yaş ve üzerindekiler bugünden itibaren Covid aşısı olabilecek

Türkiye'deki koronavirüs aşısında yaş sınırı 25'e indi. 25 yaş ve üzerindeki gençler bugünden itibaren aşı olabilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Sabiha Rıfat Gürayman: Türkiye'nin yaşamı Anıtkabir'le bütünleşen ilk kadın mühendisi

    Öykü Altuntaş

    BBC Türkçe

    Sabiha Hanım, Anıtkabir inşaatı sırasında Prof. Dr. Orhan Arda (solda) ve Yüksek Mühendis Osman Akman'la birlikte.

    Anıtkabir'in inşasında 9 yıl baş kontrol mühendisi olarak çalıştı, Anadolu'da köprü inşa eden ilk kadın mühendis olarak tarihe geçti. Ölümünden sonra geride Anıtkabir şantiyesinden fotoğraf ve anılarla dolu bir bavul bıraktı. BBC Türkçe'den Öykü Altuntaş, Türkiye'nin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ın hikayesini araştırdı.

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  2. İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 32 gözaltı

    DHA
    Copyright: DHA

    IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

    İhlas Haber Ajansı, Aydın ve Sivas da dahil olmak üzere üç ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini bildirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine çalıştığı bildirildi.

    Operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  3. Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildi

    Mersin Limanı
    Copyright: DHA

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 463 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

    Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

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