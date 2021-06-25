Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulu'nda Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ilgili görüşmeler yapıldı ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre; general ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılacak.

Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak.