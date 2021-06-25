Canlı

Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeye göre; general ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılacak. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi

    TBMM
    Copyright: Getty Images

    TBMM Genel Kurulu'nda Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ilgili görüşmeler yapıldı ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

    Yeni düzenlemeye göre; general ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılacak.

    Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı'nın iznine bağlı olacak.

Yukarı dön