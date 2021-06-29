Cumhurbaşkanı kararıyla 9 üniversitede yeni fakülte enstitü ve yüksekokul
Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda
Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda
Canlı anlatım
time_stated_uk
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 9 üniversitede yeni fakülte enstitü ve yüksekokul
Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
AA'nın haberine göre bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;
Kapatılan Fakülte ve Enstitüler
Söz konusu kararla;
Adı değişen Fakülteler