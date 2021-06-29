Cumhurbaşkanı kararıyla 9 üniversitede yeni fakülte enstitü ve yüksekokul

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Cumhurbaşkanı Kararı ile 9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

AA'nın haberine göre bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre;

Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi

Düzce Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İstinye Üniversitesine bağlı İletişim Fakültesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Tarsus Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu

Kapatılan Fakülte ve Enstitüler

Söz konusu kararla;

Batman Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Beykent Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,

Düzce Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,

Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Pamukkale Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatıldı.

Adı değişen Fakülteler