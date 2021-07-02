Canlı Canlı Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında 12 aydan fazla taksit olamayacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.