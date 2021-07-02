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Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında 12 aydan fazla taksit olamayacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında 12 aydan fazla taksit olamayacak

    kart ödemesi
    Copyright: Getty Images

    Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.

    Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak.

    Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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