Canlı
Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında 12 aydan fazla taksit olamayacak
Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında 12 aydan fazla taksit olamayacak
Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.
Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak.
Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.