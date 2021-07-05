Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da hakim karşısına çıkacak

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ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada gözaltının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir karar verilecek. İade konusu ise üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek.

ABD Adalet Bakanlığı, 21 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Korkmaz hakkında, "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurmuştu.

Avusturya yargısı, Korkmaz'ın, "ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için" 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi: ABD'de üzerindeki gizlilik kararı kalkan iddianamede neler var, hangi suçlamalar yöneltiliyor? - BBC News Türkçe