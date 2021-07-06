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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 6 Eylül'de okulların açılmasını planlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" diye konuştu. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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İklim krizinin müfredata eklenmesi için başlatılan kampanyada 12 bin imzaya ulaşıldı
Türkiye'de iklim kriziyle ilgili gençlerin taleplerini duyurmak için oluşturulan Youth For Climate (İklim İçin Gençlik) Türkiye grubu, iklim krizinin müfredatta öğretilmesi için kampanya başlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben hazırlanan ve "İklim Krizi Müfredata Eklensin! #OkuldaİklimOgret" başlığını taşıyan imza metni için şu ana kadar yaklaşık 12 bin imza toplandı.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılması için 6 Eylül tarihini işaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" diye konuştu.
Bu aşamada yeni Covid varyantları ortaya çıkmazsa "sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini" söyleyen Selçuk, "Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu" ifadelerini kullandı.