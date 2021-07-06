Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 6 Eylül'de okulların açılmasını planlıyoruz

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" diye konuştu.

Bu aşamada yeni Covid varyantları ortaya çıkmazsa "sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini" söyleyen Selçuk, "Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu" ifadelerini kullandı.