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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 6 Eylül'de okulların açılmasını planlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" diye konuştu. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. İklim krizinin müfredata eklenmesi için başlatılan kampanyada 12 bin imzaya ulaşıldı

    Türkiye'de iklim kriziyle ilgili gençlerin taleplerini duyurmak için oluşturulan Youth For Climate (İklim İçin Gençlik) Türkiye grubu, iklim krizinin müfredatta öğretilmesi için kampanya başlattı.

    Milli Eğitim Bakanlığı'na hitaben hazırlanan ve "İklim Krizi Müfredata Eklensin! #OkuldaİklimOgret" başlığını taşıyan imza metni için şu ana kadar yaklaşık 12 bin imza toplandı.

    Quote Message: Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin müfredatta öğretilmesi, gelecek nesillerin, yaşam şartlarına uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması gerekiyor. Bu eğitim her gence daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunma yetisi verecektir."
    İklim krizi kampanyası
    Copyright: CHANGE.ORG

  2. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okulların açılması için 6 Eylül tarihini işaret etti

    Ziya Selçuk
    Copyright: Getty Images

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda ve biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" diye konuştu.

    Bu aşamada yeni Covid varyantları ortaya çıkmazsa "sürecin artık çok rahat yönetilebileceğini" söyleyen Selçuk, "Türkiye'de kontrol edilebilir bir tablo söz konusu" ifadelerini kullandı.

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