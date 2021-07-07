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Emniyet Müdürleri Kararnamesi: 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, birçok ilin emniyet müdürü değişti.
10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.