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Emniyet Müdürleri Kararnamesi: 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. 10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı

    Polis
    Copyright: Getty Images

    Emniyet Müdürleri Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı, birçok ilin emniyet müdürü değişti.

    10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü ataması yapıldı.

    Resmi Gazete
    Copyright: Resmi Gazete
    Resmi Gazete
    Copyright: Resmi Gazete
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