Canlı Canlı Resmi Gazete: TMSF Kurulu Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı. Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş atandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre TMSF üyeliğine de Yunus Öksüzömer atandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.