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Resmi Gazete: TMSF Kurulu Başkanlığı'na Fatin Rüştü Karakaş atandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı. Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş atandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre TMSF üyeliğine de Yunus Öksüzömer atandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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  1. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı

    TMSF
    Copyright: TMSF

    Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş atandı.

    TMSF üyeliğine de Yunus Öksüzömer atandı.

    Atamaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 113. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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