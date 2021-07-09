'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

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AKP'nin geçen hafta TBMM'ye sunduğu 'Hayvanları Koruma Kanunu' teklifi, muhalefetin itirazlarına karşın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Hayvan hakları savunucuları yasa teklifinin 'beklentileri karşılamadığını' savundu, muhalefet yasa teklifinin "yanlışlarla dolu olduğunu" dile getirdi.

AKP'li milletvekilleri ise hayvanlara yönelik işkence, eziyet, tecavüz gibi suçlarda hapis cezası öngören yasa teklifinin beklentileri karşıladığını dile getirdi.

Teklifte hayvanlara yönelik çeşitli suçlara 3 ay­dan başlayıp değişen süreler­de hapis cezaları öngörülü­yor. Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Öte yandan İnfaz Kanunu gere­ği, üç yıldan az hapis cezaları uygulanmıyor, erteleniyor.

Bunun olmaması için hayvan hakları savunucuları hayvanlarla ilgili ceza­ların ertelemeden muaf tutul­masını talep etmişti ancak bu talep karşılık bulmadı.

Hayvan hakları savunucusu Zülal Kalkandelen, Twitter hesabından, "Katliam yasası onaylayıp birbirinizi tebrik ediyorsunuz. Lanet olsun" yorumunu yaptı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise "Yanlışlarla dolu, oldu bittiye de bunun müjde gibi sunulmasını da hayır diyor, gerçek bir hayvan hakları yasası istiyoruz" dedi.

Hayvanları Koruma Yasa teklifindeki 'cinsel ilişki' ifadesine muhalefetten itiraz: 'Hayvanın rızası mı var?' - BBC News Türkçe