Pınar Gültekin cinayeti davasının 5. duruşması bugün görülecek

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Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının açıklanması bekleniyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 20- 23 Temmuz arasına denk geliyor.

Ancak darbe girişiminin yıldönümü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz'un bu yıl Perşembe'ye denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz Cuma'nın da tatil ilan edilmesi ihtimali bulunuyor.

Yine arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü de tam gün tatil ilan edilirse, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.