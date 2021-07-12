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Pınar Gültekin cinayeti davasının 5. duruşması bugün görülecek
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edilecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kurban Bayramı tatili ile ilgili karar Kabine toplantısında alınacak
Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının açıklanması bekleniyor.
Bu yıl Kurban Bayramı 20- 23 Temmuz arasına denk geliyor.
Ancak darbe girişiminin yıldönümü olan ve resmi tatil ilan edilen 15 Temmuz'un bu yıl Perşembe'ye denk gelmesi nedeniyle 16 Temmuz Cuma'nın da tatil ilan edilmesi ihtimali bulunuyor.
Yine arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü de tam gün tatil ilan edilirse, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olmuş olacak.
Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine devam edilecek
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in geçen yıl Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Davada Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklu yargılanıyor.
Duruşma öncesi davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve iş ortağı Şükrü Gökhan O.'nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı bozdu. Yargıtay, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesine karar verdi.
Yargıtay, kararı bozmasına gerekçe olarak İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca düzenlenen 18 Ağustos 2020 tarihli raporu gösterdi.
Raporda, olay yerinde bulunan bir varil içerisinden ele geçirilen sigara izmaritlerinin şüpheliler Şükrü Gökhan ve Ayten A.'nın DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edilmişti.
Gültekin'in ailesi avukatları Dr. Avukat Rezan Epözdemir aracılığıyla sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten A., babası Selim A. ve Şükrü Gökhan O'.nun suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu işlediğini belirterek şikayetçi olmuş, ancak Muğla Cumhuriyet Savcılığı şüpheliler hakkında 2 Ekim'de ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.
26 Nisan'da görülen son duruşmada Gültekin ailesinin avukatlarının reddi hakim talebi ve Muğla Kadın Dayanışma ve Danışma Derneği’nin katılma talebi de reddedilmişti.
27 yaşındaki Gültekin 16 Temmuz 2020'de kaybolmuş, 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi olduğunu iddia eden Cemal Metin Avcı, Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.