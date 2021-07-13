İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA haberine göre, polis ekipleri, il genelinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.