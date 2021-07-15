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TBMM’nin 15 Temmuz anma programı 12.00’de başlayacak
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde TBMM'nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 12.00'de Meclis'teki içindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde başlayacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop da konuşacak. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'İmam' isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fethullah Gülen yapılanması mensubu kişiler hakkında “imam” ünvanı kullanılmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimizin (s.a.s) en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. 'İmam' isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.
Kamuoyunda Gülen yapılanması mensubu kişiler, sorumlu olduğu kurum veya kuruluşlar olması durumunda, "o kurumun imamı" olarak anılıyordu.
TBMM’nin 15 Temmuz anma programı 12.00’de başlayacak
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde TBMM’nin Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 12.00’de Meclis içindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde başlayacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop da konuşacak.