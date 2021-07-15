TBMM’nin 15 Temmuz anma programı 12.00’de başlayacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fethullah Gülen yapılanması mensubu kişiler hakkında “imam” ünvanı kullanılmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erbaş, "İmam, Peygamber Efendimizin (s.a.s) en önemli vasıflarından biridir ve Onun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. 'İmam' isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi.

Kamuoyunda Gülen yapılanması mensubu kişiler, sorumlu olduğu kurum veya kuruluşlar olması durumunda, "o kurumun imamı" olarak anılıyordu.