TRT'de görev değişimi: Genel müdür ve yönetim kurulu başkanı değişti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Görev süresi sona eren TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu'nun yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. Önceki yönetmelikte 'Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır' ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı.

Bu değişiklikle Yönetim Kurulu Başkanlığı 'karar organı', Genel Müdürlük ise 'icra organı' olarak faaliyet gösterecek.

TRT Yönetim Kurulu üye sayısı da 7'den 9'a çıkarıldı. Gazeteci Hilal Kaplan da Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

TRT'nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Albayrak, Mehmet Zahid Sobacı, Atakan Yılmaz, Hilal Kaplan Öğüt, Meryem İlayda Atlas Çetin, Mücahid Eker, Oğuz Göksu, Oğuzhan Bilgin, Veysel Kurt.