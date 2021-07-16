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Mersin ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Mersin'in Aydacık ilçesi ile Hatay'In Hassa ilçesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların henüz kontrol altına alınmadığı belirtildi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Özbekistan’da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Taşkent’te düzenlenen "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansa katılmak için Özbekistan'da.
Çavuşoğlu, Taşkent'te ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile de görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşme için "Afgan barış süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu" denildi.
Bodrum'da Kurban Bayramı yoğunluğu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor.
İlçenin girişinde uzun trafik kuyrukları oluşmuşken, ilçe merkezinde ve plajlarda da kalabalıklar görülüyor.
DHA'ya konuşan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, yoğunluğa rağmen ilçede konaklama tesislerinin yüzde yüz dolu olmadığını söyledi ve "Herkese yetecek kadar yerimiz var" dedi.
Girgin ayrıca, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz" diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı: Kurban Bayramı'nda günlük 17 bin 430 personel trafik denetimleri yapacak
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine trafik kazalarının önlenmesine yönelik “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazaları” konulu 3 genelge gönderildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün Kurban Bayramı trafik denetimleri yapılacak.
Bu denetimler kapsamında günlük toplam 9 bin 259 ekip/ tim, 17 bin 430 personel görev alacak.
Toplamda da 690 sivil personel, bin 380 şehirlerarası otobüsü denetleyecek. 15 helikopter, 79 drone ile havadan denetim gerçekleştirecek. Toplam 1.100 polis ve jandarma maket model araç ve trafik ekibi ile denetim yapılacak.
Valilikler 180 günlük plan hazırlayacak
Kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren genelgeler kapsamında valilikler kurban bayramını da kapsayacak şekilde 180 günlük “Trafik Kazalarını Önleme Planı” hazırlamak üzere bir komisyon kuracak.
Bu plan ile “aşırı hızla mücadele”, “emniyet kemeri ve kask kullanımı”, “yaya önceliği”, “motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı” ve “cep telefonu kullanımı” ile meydana gelen ölümlü trafik kazalarını azaltmak hedefleniyor.
'Yol Ver Hayata' sloganı
Radarlar kontrol yaygınlaştırılacakken öte yandan da ülke genelinde “yol ver hayata” sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı.
Kampanya kapsamında hazırlanan “kemerinle yol ver hayata”, “sabrınla yol ver hayata”, “kaskınla yol ver hayata”, “dikkatinle yol ver hayata” yazılı görseller ile farkındalık oluşturulacak.
Ayrıca genelgelere göre;
Mersin ve Hatay'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor
Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda ve Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları bugün de devam ediyor.
Mersin'de şiddetli rüzgar sebebiyle müdahale etmekte güçlük çekilen yangında söndürme helikopterleri ve uçakları da kullanılıyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Aydıncık'taki söndürme çalışmalarını havadan inceledi.
Pakdemirli, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi: