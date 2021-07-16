Mersin ve Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine trafik kazalarının önlenmesine yönelik “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazaları” konulu 3 genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14-26 Temmuz tarihleri arasında 13 gün Kurban Bayramı trafik denetimleri yapılacak.

Bu denetimler kapsamında günlük toplam 9 bin 259 ekip/ tim, 17 bin 430 personel görev alacak.

Toplamda da 690 sivil personel, bin 380 şehirlerarası otobüsü denetleyecek. 15 helikopter, 79 drone ile havadan denetim gerçekleştirecek. Toplam 1.100 polis ve jandarma maket model araç ve trafik ekibi ile denetim yapılacak.

Valilikler 180 günlük plan hazırlayacak

Kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren genelgeler kapsamında valilikler kurban bayramını da kapsayacak şekilde 180 günlük “Trafik Kazalarını Önleme Planı” hazırlamak üzere bir komisyon kuracak.

Bu plan ile “aşırı hızla mücadele”, “emniyet kemeri ve kask kullanımı”, “yaya önceliği”, “motosiklet/motorlu bisiklet kullanımı” ve “cep telefonu kullanımı” ile meydana gelen ölümlü trafik kazalarını azaltmak hedefleniyor.

'Yol Ver Hayata' sloganı

Radarlar kontrol yaygınlaştırılacakken öte yandan da ülke genelinde “yol ver hayata” sloganıyla yeni bir kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında hazırlanan “kemerinle yol ver hayata”, “sabrınla yol ver hayata”, “kaskınla yol ver hayata”, “dikkatinle yol ver hayata” yazılı görseller ile farkındalık oluşturulacak.

Ayrıca genelgelere göre;

Yaya ve okul geçitleri için kullanılan işaretlerde ülke çapında standart sağlanması hedefleniyor,

Trafikte cep telefonu kullanımında ihbarlı denetimlere ağırlık verilecek,

Motosiklet sürücülerinde kask denetimleri sıklaşacak.