Canlı Canlı Ersin Tatar: Erdoğan büyük bir coşkuyla karşılanacak, ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs harekatının 47. yıl dönümü için yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ada'ya yapacağı ziyareti eleştiren muhalefeti hedef aldı ve Erdoğan'ın büyük bir coşkuyla karşılacağını ifade edip, "Ana vatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız" dedi. Günün gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.