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Türkiye'de yangınlar: 7 ilde çıkan yangınlarda 3 kişi hayatını kaybetti, söndürme çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Manavgat, Adana'nın Kozan, Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçelerinde orman yangınları etkisini sürdürüyor. Gün içinde Marmaris, Milas, Didim ve Kütahya'da da orman yangınları çıktı. Orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Manavgat'taki iki kişinin hayatını kaybettiği yangın ikinci gününde sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren üç kişiden Osman ve Şehri Gardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Gardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.
Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen, hayatınık kaybeden çiftin oğlu Deniz Gardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.
Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Gardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.
Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Gardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın otellerin bahçelerine dayandı
Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederken alevler, beş yıldızlı iki otelin bahçesine kadar dayandı.
Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.