Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok

Quote Message: Yanmakta olan Çökertme mahallemizin hemen önündeyiz. Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok şiddetli bir rüzgar var, çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Allah’tan denize doğru esiyor bu rüzgar, şu an ayakta durmak bile zor. Yollarda herhangi bir sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar buralara ters yönden esiyor, şu an sadece Çökertme, Gökbel için bir tehlike söz konusu.

Yanmakta olan Çökertme mahallemizin hemen önündeyiz. Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok şiddetli bir rüzgar var, çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Allah’tan denize doğru esiyor bu rüzgar, şu an ayakta durmak bile zor. Yollarda herhangi bir sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar buralara ters yönden esiyor, şu an sadece Çökertme, Gökbel için bir tehlike söz konusu.