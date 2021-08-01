Canlı
Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok
Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Milas'taki yangınlara dair son durumu anlattı. Tokat, Milas'ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme'nin 'cayır cayır' yandığını dile getirdi. Milas'ta tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildi. Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda...
Canlı anlatım
time_stated_uk
Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok
Muğla’ya bağlı Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Milas’taki yangınlara dair son durumu anlattı.
Tokat, Milas’ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme’nin ‘cayır cayır’ yandığını dile getirdi.
Milas’ta tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildi.
Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu pazar günü boşaltılmıştı.