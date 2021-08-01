Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Milas'taki yangınlara dair son durumu anlattı. Tokat, Milas'ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme'nin 'cayır cayır' yandığını dile getirdi. Milas'ta tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildi. Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda...
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Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok

Muğla'ya bağlı Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Milas'taki yangınlara dair son durumu anlattı. Tokat, Milas'ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme'nin 'cayır cayır' yandığını dile getirdi. Milas'ta tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildi. Türkiye'de devam eden yangınlarla ilgili gelişmeler gün boyu canlı sayfamızda...

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Canlı anlatım

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  1. Milas’a bağlı Çökertme’de yangın sürüyor, termik santral için henüz tehlike yok

    Muğla’ya bağlı Milas ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya hesabından Milas’taki yangınlara dair son durumu anlattı.

    Tokat, Milas’ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme’nin ‘cayır cayır’ yandığını dile getirdi.

    Milas’ta tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara Ören Stadı'nda oluşturulan güvenli bölgede kalacak yer temin edildi.

    Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu pazar günü boşaltılmıştı.

    Quote Message: Yanmakta olan Çökertme mahallemizin hemen önündeyiz. Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok şiddetli bir rüzgar var, çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Allah’tan denize doğru esiyor bu rüzgar, şu an ayakta durmak bile zor. Yollarda herhangi bir sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar buralara ters yönden esiyor, şu an sadece Çökertme, Gökbel için bir tehlike söz konusu.
    Quote Message: Özellikle çok değişik spekülasyonlar ortaya atılıyor, bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadan bu konuda bilgilendirme doğru olmaz. “Şu kadar kişi yakalanmış”, bunlar çok doğru bilgiler değildir. from Muhammet Tokat Milas Belediye Başkanı
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