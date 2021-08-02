Milas Belediye Başkanı Tokat: “Yangın sitelere ilerliyor, önü alınamazsa istikamet termik santral”
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Milas Belediye Başkanı Tokat: “Yangın sitelere ilerliyor, önü alınamazsa istikamet termik santral”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı son açıklamada, “Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral” dedi. Yangınlarla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…

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  3. Milas Belediye Başkanı Tokat: “Yangın sitelere ilerliyor, önü alınamazsa istikamet termik santral”

    Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla’daki ilçesinde yangınla ilgili olarak son duruma ilişkin bilgi verdi.

    Tokat, “Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral” dedi.

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