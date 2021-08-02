Canlı Canlı Milas Belediye Başkanı Tokat: “Yangın sitelere ilerliyor, önü alınamazsa istikamet termik santral”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptığı son açıklamada, “Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral” dedi. Yangınlarla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda…