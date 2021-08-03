Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor. Diğer yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölgedeki yangınların termik santrale yaklaştığı uyarısında bulunarak, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin" dedi. Yangınlarla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor. Diğer yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölgedeki yangınların termik santrale yaklaştığı uyarısında bulunarak, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin" dedi. Yangınlarla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Delikyol'daki yangınla ilgili son durumu anlattı: "Müdahale etmesi gerekenler etmediği için köylüsü, vatandaşı, yangını söndürmek için mücadele veriyor. Yönetilemiyor"

    Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medyadan Delikyol'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı.

    Quote Message: Turgut mahallesi Delikyol mevkiinde gece saat 2, akşamüstü da buraya gelmiştim. müdahale edilmesi yönünde görüşmelerimiz olmuştu. Ancak maalesef ki müdahale etmesi gerekenlerin müdahale etmemesinden kaynaklı gecenin bu saatinde arkamda gördüğünüz şekliyle köylüsü, vatandaşı, yangını kendisi söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Yönetilemiyor. Gerçekten şu saat itibarıyla artık o kadar net ortaya çıktı ki, yönetilemiyor. Vatandaş kendi canını hiçe sayarak kendi ormanını, kendi doğasını, kendi toprağını korumak için yukarı tırmanıyor görüyorsunuz.
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