Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor

Quote Message: Turgut mahallesi Delikyol mevkiinde gece saat 2, akşamüstü da buraya gelmiştim. müdahale edilmesi yönünde görüşmelerimiz olmuştu. Ancak maalesef ki müdahale etmesi gerekenlerin müdahale etmemesinden kaynaklı gecenin bu saatinde arkamda gördüğünüz şekliyle köylüsü, vatandaşı, yangını kendisi söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Yönetilemiyor. Gerçekten şu saat itibarıyla artık o kadar net ortaya çıktı ki, yönetilemiyor. Vatandaş kendi canını hiçe sayarak kendi ormanını, kendi doğasını, kendi toprağını korumak için yukarı tırmanıyor görüyorsunuz.

Turgut mahallesi Delikyol mevkiinde gece saat 2, akşamüstü da buraya gelmiştim. müdahale edilmesi yönünde görüşmelerimiz olmuştu. Ancak maalesef ki müdahale etmesi gerekenlerin müdahale etmemesinden kaynaklı gecenin bu saatinde arkamda gördüğünüz şekliyle köylüsü, vatandaşı, yangını kendisi söndürmek için canhıraş mücadele veriyor. Yönetilemiyor. Gerçekten şu saat itibarıyla artık o kadar net ortaya çıktı ki, yönetilemiyor. Vatandaş kendi canını hiçe sayarak kendi ormanını, kendi doğasını, kendi toprağını korumak için yukarı tırmanıyor görüyorsunuz.