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Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor. Diğer yandan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölgedeki yangınların termik santrale yaklaştığı uyarısında bulunarak, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin" dedi. Yangınlarla ilgili gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Delikyol'daki yangınla ilgili son durumu anlattı: "Müdahale etmesi gerekenler etmediği için köylüsü, vatandaşı, yangını söndürmek için mücadele veriyor. Yönetilemiyor"
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, sosyal medyadan Delikyol'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı.
Antakya Asi Nehri kenarında çıkan yangın kontrol altına alındı
Milas Belediye Başkanı Tokat: Durum çok ciddi, alevler termik santralin dibinde
Türk Silahlı Kuvvetleri, Denizli ve Isparta valiliklerinin talebi üzerine yangınla mücadeleye desteğe gidiyor