Milas’taki yangında Gürceğiz alevler içinde kaldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu.

Tahliye edilen Gürceğiz’e giriş-çıkış tüm yollar kapalı. Yangın mahalleyi kül etti.

İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın, Gürceğiz’in ardından Bayır mahallesini tehdit etmeye başladı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali'ne yöneldiğini kaydetti.

Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddi açıklamasını yaptı” dedi.

Tokat ayrıca akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Yangın Akçakaya’yı aşarak Gürceğiz’e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir. Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor” dedi.

Bayırköy Mahallesi Hebipler Mevkii de alevler altında kaldı.

Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mahallelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.