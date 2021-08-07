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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 orman yangını devam ediyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 223 yangından 217'sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Manavgat ve çevresinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Antalya'da, 10. günde kontrol altına alınan Manavgat ve çevresindeki orman yangınlarını soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
Kentin 5 ilçesinde 59 mahallede günlerce süren yangınlar dün kontrol altına alındı.
DHA'da yer alan habere göre, kül rengini alan bölgede bazı ağaçlar içten içe yanmaya devam ediyor.
Manavgat'ta, 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçradı. Yangınlarda 2'si orman işçisi 7 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Tire ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Tire ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
DHA'da yer alan habere göre, Tire'nin kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 orman yangını için çalışmalar sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 223 yangından 217'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Pakdemirli, Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangının devam ettiğini duyurdu.
Marmaris yangınının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Milas yangını devam ediyor. Şu an itibarıyla bitki örtüsü arasında uykuya dalmış durumda. Gün içinde hareketlenmesini bekliyoruz" dedi.
Bakan, AB'den gelen iki uçağın ise Yunanistan ve AB'de daha ciddi yangınlar nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını ifade etti.