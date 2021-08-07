Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 2 ilde 6 orman yangını devam ediyor

Getty Images Copyright: Getty Images Çine'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor Image caption: Çine'de yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 223 yangından 217'sinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangının devam ettiğini duyurdu.

Marmaris yangınının bu sabah itibarıyla kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Milas yangını devam ediyor. Şu an itibarıyla bitki örtüsü arasında uykuya dalmış durumda. Gün içinde hareketlenmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan, AB'den gelen iki uçağın ise Yunanistan ve AB'de daha ciddi yangınlar nedeniyle Türkiye'den ayrıldığını ifade etti.