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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye'den gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. 240 yangından 5'i devam ediyor, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok

    Yangın

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 30'dan fazla şehirde çıkan 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini ve şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, Milas yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

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  2. Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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  3. Post update

    Günaydın, BBC Türkçe canlı anlatım sayfasına hoş geldiniz.

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    İyi bir hafta dileğiyle.

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