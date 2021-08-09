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Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye'den gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Türkiye'den gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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240 yangından 5'i devam ediyor, yerleşim yerlerini tehdit eden yangın yok
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 30'dan fazla şehirde çıkan 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini ve şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, Milas yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.Daha fazla bilgi
Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde, Datça açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
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