Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 30'dan fazla şehirde çıkan 240 orman yangınından 5'inin devam ettiğini ve şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangının olmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, Milas yangının ise henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

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