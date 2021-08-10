DHA: Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük Copyright: Ekşi Sözlük

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlattı.

DHA’nın aktardığı habere göre sitede yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Site yönetimi henüz soruşturmaya yönelik bir açıklama yapmadı.

Ancak sitede açılan bir diğer başlık olan "Turkish state of Israel" (İsrail'in Türkiye eyaleti) başlığına yönelik tartışmalarla ilgili Twitter'da paylaşımlarda bulunan Ekşi Sözlük, "yalan, iftira ve hakaretlerle bu algı çalışmasını yürütenler hakkında tüm hukuki haklarımızı saklı tutmaktayız" dedi.

Söz konusu başlığın sosyal paylaşım sitesi reddit'te paylaşılmış bir haritanın sözlük'e taşınması ile açıldığını belirten Ekşi Sözlük, "harita sözlük yazarları tarafından üretilmiş değildir" ifadelerini kullandı.