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DHA: Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlattı. DHA’nın aktardığı habere göre sitede yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 31 Temmuz’da siber saldırıya uğradığı bildirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz gece yarısında siber saldırya uğradığını açıkladı.
DHA’nın aktardığı haberde Bakanlık, domainlerine yönelik yapılan saldırıda zarar görmediğini belirtti.
Ayrıca Konunun adli makamlara iletildiği ve inceleme başlatıldığı bildirildi.
"Bakanlığın domainlerinden birinde bazı sunucular siber saldırıya uğramış ve kullanılmaması için şifrelenmiştir. Erken saatlerde bu durum fark edilmiş, sistem şifreleme protokolleri devreye girmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır.”
DHA: Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlattı.
DHA’nın aktardığı habere göre sitede yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Site yönetimi henüz soruşturmaya yönelik bir açıklama yapmadı.
Ancak sitede açılan bir diğer başlık olan "Turkish state of Israel" (İsrail'in Türkiye eyaleti) başlığına yönelik tartışmalarla ilgili Twitter'da paylaşımlarda bulunan Ekşi Sözlük, "yalan, iftira ve hakaretlerle bu algı çalışmasını yürütenler hakkında tüm hukuki haklarımızı saklı tutmaktayız" dedi.
Söz konusu başlığın sosyal paylaşım sitesi reddit'te paylaşılmış bir haritanın sözlük'e taşınması ile açıldığını belirten Ekşi Sözlük, "harita sözlük yazarları tarafından üretilmiş değildir" ifadelerini kullandı.
Günaydın
BBC Türkçe'den herkese günaydın.
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