Bartın'da sel: Yollar ve köprüler çöktü, evlerinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

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Bartın’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel nedeniyle Bartın-Karabük yolu çöktü. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişi görevliler tarafından kurtarıldı.

Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı.

Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Evinde çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba ise bacağından yaralandı.

Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.

Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.

Bartın Valisi Sinan Güner de selin vuruduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı.

Quote Message: Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar Saat 03.00 sıralarında ilk ihbarlar gelmeye başladı. Şu an bulunduğumuz Bartın Abdipaşa Ulus karayolu üzerindeki yol, çeşitli heyelanlar nedeniyle kapalıydı. Açtık buraya kadar ulaştık ancak burada menfez göçmüş durumda. Buradan ilerisi yok. Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. Dere yatağında evler vardı, oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı, onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akörensöküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus’un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliği'nden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar