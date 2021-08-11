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Bartın'da sel: Yollar ve köprüler çöktü, evlerinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Bartın’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel nedeniyle Bartın-Karabük yolu çöktü. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişi görevliler tarafından kurtarıldı. Türkiye’den gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Sağlık çalışanları: Dışarıda her şey normal seyrederken sağlıkçıların izinlerinin yasaklanması kabul edilemez
Sağlık-Sen Antalya Şubesi, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentteki tüm sağlık personelinin izinlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.
Şube tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışarıda her şey normal seyrederken sağlıkçıların izinlerinin yasaklanması kabul edilemez" denildi.
Yetkilileri izin yasağı yerine kent genelindeki pandemi önlemlerini arttırmaya davet eden şube, açıklamada "Cefakar sağlık çalışanlarına bu muamele reva görülemez" ifadelerine yer verdi.
Bartın'da sel: Yollar ve köprüler çöktü, evlerinde mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Bartın’da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Sel nedeniyle Bartın-Karabük yolu çöktü. 2 köye ulaşım sağlayan köprüler yıkıldı. Evlerinde mahsur kalan 20 kişi görevliler tarafından kurtarıldı.
Bartın-Karabük yolunun Yenihan köyü mevkiinde yol çöktü. O sırada yoldan geçen araçlar sele kapıldı.
Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Evinde çocuklarını kurtarmaya çalışan bir baba ise bacağından yaralandı.
Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne ulaşım sağlayan köprüler de sel nedeniyle yıkıldı. Köylere ulaşım sağlanamazken, 2 köyde de çok sayıda aracın sulara kapıldığı öğrenildi. Bazı kişilerin evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, ekiplerin köylere ulaşma çabası devam ediyor.
Ayrıca, Kumluca beldesinde ise derelerin taştığı ve çok sayıda evde su baskını yaşandığı öğrenildi.
Bartın Valisi Sinan Güner de selin vuruduğu bölgelerle ilgili açıklama yaptı.
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BBC Türkçe'den günaydın.
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