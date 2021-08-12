Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran Cumhurbaşkanlarıyla telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe gece yarısı Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan-Gani görüşmesinde, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan Gani’ye “Afganistan'ın bir an evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini” ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmede ise Erdoğan, mevkidaşını göreve başlaması sebebiyle tebrik etti.