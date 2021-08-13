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MSB: Kuzey Irak’ta PKK saldırısında bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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MSB: PKK’nın saldırısı sonucunda Kuzey Irak’ta bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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