MSB: Kuzey Irak’ta PKK saldırısında bir askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.