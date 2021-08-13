Canlı

MSB: Kuzey Irak’ta PKK saldırısında bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. MSB: PKK’nın saldırısı sonucunda Kuzey Irak’ta bir askerimiz şehit oldu

    MSB
    Copyright: DHA

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine yönelik PKK saldırısında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

    View more on twitter

  2. Post update

    BBC Türkçe canlı anlatım sayfasından herkese günaydın.

    Türkiye'den öne çıkan gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızda bulabilirsiniz.

Yukarı dön