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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ciddi artışın olduğu bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşüyoruz

Lütfi Elvan, AKP MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı bir toplantı yaptı. Ekonominin canlanmaya başladığını söyleyen Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti. Elvan, Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. MSB, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu. Karar nasıl alındı?

    Ece Göksedef

    BBC Türkçe

    turk askeri

    Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu. Ankara'nın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama planıyla Taliban'la yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, örgütün askerlerin kalması yerine havalimanının işletmesi için teknik destek talebinde bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir" dedi. BBC Türkçe'den Ece Göksedef, kararın arka planını aktardı.

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  2. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Seçime girme engelini aşacak formüllerimiz hazır

    Ayşe Sayın

    BBC Türkçe, Ankara

    saruhan oluç

    Saruhan Oluç, kapatma davası süreci ve olası sonuçlarına göre izleyecekleri yol haritasına ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı. Oluç, "Seçim öncesinde en kötü ihtimali harekete geçirebilirler seçime girmemizi engellemek için. Bunların hepsini aşacak bütün formüllerimiz hazır" dedi.

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  3. Turkovac aşısı, 3. faz çalışmaları için Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor

    DHA
    Copyright: DHA

    Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısı "Turkovac", 3. faz çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllülere uygulanıyor.

    Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Turkovac'ın etkinlik açısından Sinovac ile kıyaslanacağını söyledi.

    Çelik, "Çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek ve aşının etkinliği kıyaslanmış olacak. Çin'den ithal ettiğimiz Sinovac aşısıyla kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da daha önce uygulanmaya başlamış olan Sinovac'ın etkinliğini karşılaştırmış olacağız" dedi.

    Quote Message: Yoğun bakımlarda yatışlarımız artıyor, entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten ciddi şekilde seyrediyor. İngiltere ve Vuhan varyantına göre 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları" from Prof. Dr. İlhami Çelik Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
    Prof. Dr. İlhami ÇelikBilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

  4. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı

    Evren Başar
    Copyright: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, İletişim Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı görevine Evren Başar atandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yakın çalışma ekibinden olan Başar, daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

  5. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ciddi artışın olduğu bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşüyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
    Copyright: DHA

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekillerine ekonominin önceliklerini anlattı.

    Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre ekonominin canlanmaya başladığını söyleyen Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti.

    Elvan, "Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi.

    Quote Message: Kurumsal kredilerde ve ödemelerinde sorun yok. Ama bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var. Bu konuda bazı tedbirler aldık, ama yeni tedbirler de gündeme gelecek. Bankalara bireysel kredilerin özenle takip edilmesini istedik. Ayrıca kurumsal olarak alınan kredilerin, yani bir yatırım projesi için alınan teşvik kredilerinin gerçekte bu proje için kullanıp kullanılmadığı konusunda yeni bir prosedür oluşturacağız. Takibi yapılacak. Yeni kredi verilirken, önceki kredinin gerçek anlamda yatırım için kullanılıp kullanılmadığına bakılacak. Alınan krediye konu olan yatırım gerçekleşme durumuna bakılacak.” from Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanı
    Lütfi ElvanHazine ve Maliye Bakanı
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