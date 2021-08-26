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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ciddi artışın olduğu bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşüyoruz
Lütfi Elvan, AKP MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekilleriyle ekonominin öncelikleri başlıklı bir toplantı yaptı. Ekonominin canlanmaya başladığını söyleyen Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti. Elvan, Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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MSB, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu. Karar nasıl alındı?
Ece Göksedef
BBC Türkçe
Milli Savunma Bakanlığı, Türk askerlerinin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurdu. Ankara'nın Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama planıyla Taliban'la yaptığı görüşmelerin sonuçsuz kaldığı, örgütün askerlerin kalması yerine havalimanının işletmesi için teknik destek talebinde bulunduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir" dedi. BBC Türkçe'den Ece Göksedef, kararın arka planını aktardı.Daha fazla bilgi
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Seçime girme engelini aşacak formüllerimiz hazır
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Saruhan Oluç, kapatma davası süreci ve olası sonuçlarına göre izleyecekleri yol haritasına ilişkin BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı. Oluç, "Seçim öncesinde en kötü ihtimali harekete geçirebilirler seçime girmemizi engellemek için. Bunların hepsini aşacak bütün formüllerimiz hazır" dedi.Daha fazla bilgi
Turkovac aşısı, 3. faz çalışmaları için Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen Covid-19 aşısı "Turkovac", 3. faz çalışmaları kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllülere uygulanıyor.
Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Turkovac'ın etkinlik açısından Sinovac ile kıyaslanacağını söyledi.
Çelik, "Çalışmalar Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek ve aşının etkinliği kıyaslanmış olacak. Çin'den ithal ettiğimiz Sinovac aşısıyla kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da daha önce uygulanmaya başlamış olan Sinovac'ın etkinliğini karşılaştırmış olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Evren Başar atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle, İletişim Başkanlığı’nda başkan yardımcılığı görevine Evren Başar atandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yakın çalışma ekibinden olan Başar, daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ciddi artışın olduğu bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP MYK toplantısında yaptığı sunumun ardından, milletvekillerine ekonominin önceliklerini anlattı.
Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre ekonominin canlanmaya başladığını söyleyen Elvan, proje kredilerinin amaç dışı kullanılmasını önleyeceklerini belirtti.
Elvan, "Bireysel kredilerin sınırlandırılması için bankalarla görüşmelerimiz var, ciddi bir artış var" dedi.