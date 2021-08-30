Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun savunmasının, Anadolu'da yapılmayacağını savunarak, "Bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" diye konuştu.

Ankara'da Etimesgut Belediyesi tarafından yaptırılan 'Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın açılış töreninde konuşan Bahçeli, Türk askerinin Kabil'den tahliyesinin doğru bir tercih olduğunu vurguladı ve "Ancak ihtiyaç hasıl olursa, Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir" dedi.

Öte yandan Afganistan'dan kaynaklanabilecek bir düzensiz göçün de engellenmesi gerektiğini aktaran Bahçeli şöyle konuştu: