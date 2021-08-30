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Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun savunmasının, sadece Anadolu'da yapılmayacağını savunarak, "Bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" diye konuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Bahçeli: Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz

    Bahçeli
    Copyright: DHA

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu'nun savunmasının, Anadolu'da yapılmayacağını savunarak, "Bu hattın stratejik noktalarından birisi olan Kabil'e kadar uzanır. Kabil emniyetli değilse Ankara güvende olamaz" diye konuştu.

    Ankara'da Etimesgut Belediyesi tarafından yaptırılan 'Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın açılış töreninde konuşan Bahçeli, Türk askerinin Kabil'den tahliyesinin doğru bir tercih olduğunu vurguladı ve "Ancak ihtiyaç hasıl olursa, Türkiye'nin karşılıklı mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bulunması tarihin, kültürün ve inancımızın gereğidir" dedi.

    Öte yandan Afganistan'dan kaynaklanabilecek bir düzensiz göçün de engellenmesi gerektiğini aktaran Bahçeli şöyle konuştu:

    Quote Message: Afganistan kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de, muhataplarıyla konuşa konuşa, tam bir uzlaşma içinde köklü çözümlerle engellemek asıl öncelik olmalıdır. Kaldı ki, bizim orada din kardeşlerimiz ve soydaşlarımız vardır. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise Afganistan'daki kardeşlerimiz de aynısıdır. Bu konu bir milli şuur, bir tarih şuuru konusudur."

  2. MSB: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan bir asker şehit oldu

    Asker
    Copyright: DHA

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

    MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Quote Message: Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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