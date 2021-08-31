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Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'deki konserinin ardından saldırıya uğradı

Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'de verdiği konserinin ardından fiziksel saldırıya uğradı. Dağüstün, daha sonra Twitter'da yaptığı paylaşımda "darp raporu aldığını ve karakolda ifade verdiğini, durumunun ise iyi olduğunu" söyledi. Sanatçı, saldırganların kim olduğunu bilmediğini de ekledi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Opera sanatçısı ve BirGün yazarı Güvenç Dağüstün, Kadıköy'deki konserinin ardından saldırıya uğradı

    Güvenç Dağüstün
    Copyright: BirGün

    Opera sanatçısı ve BirGün gazetesi yazarı Güvenç Dağüstün, Kadıköy’de verdiği konserinin ardından fiziksel saldırıya uğradı.

    Dağüstün, daha sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda “darp raporu aldığını ve karakolda ifade verdiğini, durumunun ise iyi olduğunu” söyledi.

    Sanatçı, saldırganların kim olduğunu bilmediğini de ekledi.

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    BirGün'e konuşan Dağüstün'ün avukatı Serkan Günel, saldırganların "Bu bu vurun" diyerek yumruk ve tekmelerle sanatçıya saldırdığını söyledi.

    Günel özel güvenliğin olay yerine gelmesiyle saldırganların kaçtığını belirtti.

    Twitter'da pek çok sanatçı ve siyasetçi de Dağüstün'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi'nin organize ettiği konserde Özgürlük Parkı’nda sahne almıştı.

    BirGün gazetesinin bir diğer yazarı Erk Acarer de, 7 Temmuz'da Almanya'daki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğramıştı.

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