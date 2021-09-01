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A Milli Futbol Takımı, Karadağ’ı konuk ediyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile oynuyor. 21.45'te başlayacak maçı Fransız Benoit Bastien yönetecek. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Ankara'da 146 parça tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
Ankara'da bir kişi 146 tarihi eserle yakalandı.
Şüpheli kişi gözaltına alındı, tarihi eserler müzeye kaldırıldı.
DHA'nın aktardığına göre yapılan aramalar sonucu evde, şüphelinin otomobilinde ve üzerinde 125 sikke, 15 muhtelif tarihi obje, 5 tarihi yüzük ve bir adet metal haç olmak üzere toplam 146 tarihi eser ele geçirdi.
A Milli Futbol Takımı, Karadağ’ı konuk ediyor
Türkiye A Milli Futbol Takımı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile oynuyor.
21.45'te başlayacak maçı Fransız Benoit Bastien yönetecek.
7 puanla grubunda lider bulunan Türkiye, ilk maçında Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında da Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
Grupta Karadağ Hollanda ve Norveç’in altışar puanları bulunuyor.
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BBC Türkçe'den herkese günaydın.
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