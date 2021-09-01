A Milli Futbol Takımı, Karadağ’ı konuk ediyor

Ankara'da bir kişi 146 tarihi eserle yakalandı.

Şüpheli kişi gözaltına alındı, tarihi eserler müzeye kaldırıldı.

DHA'nın aktardığına göre yapılan aramalar sonucu evde, şüphelinin otomobilinde ve üzerinde 125 sikke, 15 muhtelif tarihi obje, 5 tarihi yüzük ve bir adet metal haç olmak üzere toplam 146 tarihi eser ele geçirdi.