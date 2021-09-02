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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 5 yangın söndürme uçağı alıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık envanterine 5 yeni uçağın katılacağını söyledi. Hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savunan Pakdemirli "Ama 5 tane uçak elimizin altında bulunsun" dedi. Pakdemirli ayrıca 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti. Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Para yüzücü Elif İldem finale yükseldi
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan Türk para yüzücü Elif İldem, S2 50m sırtüstü elemelerinde 1:32.86’lık kişisel en iyi derecesiyle serisinde 5., genel sıralamada 8. olarak finale kalmaya hak kazandı.
Final TSİ 13.01’de başlayacak.
Finale yükselmesinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda İldem, "Biz hazırız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 5 yangın söndürme uçağı alıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık envanterine 5 yeni uçağın katılacağını söyledi.
CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Pakdemirli, hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savundu.
“5 tane uçak elimizin altında bulunsun” diyen Pakdemirli, 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti.
THK uçaklarının kullanılmaması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan şöyle konuştu:
Günaydın
İyi sabahlar.
BBC Türkçe'den herkese merhaba.
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