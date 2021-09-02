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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 5 yangın söndürme uçağı alıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık envanterine 5 yeni uçağın katılacağını söyledi. Hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savunan Pakdemirli "Ama 5 tane uçak elimizin altında bulunsun" dedi. Pakdemirli ayrıca 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti. Gelişmeleri gün boyu canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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Canlı anlatım

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  1. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Para yüzücü Elif İldem finale yükseldi

    Elif İldem
    Copyright: Getty Images

    Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan Türk para yüzücü Elif İldem, S2 50m sırtüstü elemelerinde 1:32.86’lık kişisel en iyi derecesiyle serisinde 5., genel sıralamada 8. olarak finale kalmaya hak kazandı.

    Final TSİ 13.01’de başlayacak.

    Finale yükselmesinin ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda İldem, "Biz hazırız" dedi.

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  2. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 5 yangın söndürme uçağı alıyoruz

    Pakdemirli
    Copyright: Getty Images

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık envanterine 5 yeni uçağın katılacağını söyledi.

    CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Pakdemirli, hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu savundu.

    “5 tane uçak elimizin altında bulunsun” diyen Pakdemirli, 2 yıldır devam eden uçak satın alma süreçlerinin son yangınlarla beraber hızlandığını belirtti.

    THK uçaklarının kullanılmaması ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bakan şöyle konuştu:

    Quote Message: Bir uçağın uçması için uçabilirlik sertifikasına sahip olması lazım. Uçaklar 2-3 senedir zaten uçabilirlik sertifikası yok bakımları yapılmamış ve bu uçaklar pek de uçabilecek vaziyette değil. 27 ile 34 milyon dolar bir tanesini harcarsanız evet uçura biliyorsunuz zaten neredeyse bir yeni uçak parası vererek o uçaklar uçuyor. Biliyorsunuz bu uçakların en eskisi 69 model en yenisi 84 model. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı envantere uçak kazandırma ile alakalı 5 uçak bir tane de insanlı keşif uçağı kazandırmakla alakalı gerekli bütçeyi tesis etti. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki aylarda da bunun ihalesine çıkacağız

  3. Günaydın

    İyi sabahlar.

    BBC Türkçe'den herkese merhaba.

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