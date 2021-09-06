Canlı Canlı Okullarda yüz yüze eğitim bugün başlıyor, 18 milyon öğrenci ders başı yapacak

Türkiye genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Okul ve kurumlarda kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.