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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Türkiye ziyareti kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep'te de incelemeler yapacağı belirtildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Türkiye ziyareti kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep'te de incelemeler yapacağı belirtildi.
Açıklamada, yapılacak görüşmelerde göç ve mülteci konularının ele alınacağı belirtildi.
Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.