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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Türkiye ziyareti kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep'te de incelemeler yapacağı belirtildi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapacak

    Filippo Grandi
    Copyright: Getty Images

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin Türkiye ziyareti kapsamında Şanlıurfa ve Gaziantep'te de incelemeler yapacağı belirtildi.

    Açıklamada, yapılacak görüşmelerde göç ve mülteci konularının ele alınacağı belirtildi.

    Quote Message: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 7-11 Eylül 2021 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirmektedir. Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep’te incelemeler yapması öngörülen Grandi’yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacaktır." from Dışişleri Bakanlığı
    Dışişleri Bakanlığı

  2. Meteoroloji'den Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

    Fırtına
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına tahmininde bulunarak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

    Quote Message: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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