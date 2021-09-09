Canlı Canlı Kılıçdaroğlu: İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok, Akşener'le görüşüyoruz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğiyle ilgili İYİ Parti ve CHP arasındaki görüş ayrılığına ilişkin haberleri değerlendirdi. Cumhuriyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, "İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok, Akşener'le görüşüyoruz. Havuz medyası 'Biz bu ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz' diye çabalıyor" ifadelerini kullandı. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.